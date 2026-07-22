La gamma Range Rover si allarga: prime immagini della sportiva GT

Nella famiglia Range Rover è nato un nuovo membro che sarà basato sulla piattaforma EMA e proposto inizialmente solo in versione elettrica, sebbene in seguito arriverà nella variante ibrida. Per ora la Casa britannica ha rilasciato solo una serie di immagini del veicolo camuffato. La produzione avverrà a Halewood, nel Regno Unito.

La sua carrozzeria appare, decisamente, più bassa rispetto a quella delle sorelle maggiori. L’obiettivo è offrire un veicolo adatto a qualsiasi superficie con un lunotto fortemente inclinato, un elemento di design che riporta alla mente competitor di assoluto spessore come la BMW X6 e la Mercedes-Benz GLE Coupé. La formula grand tourer, basata su una straordinaria adattabilità sui lunghi viaggi, vanterà performance top e un ambiente interno modernissimo.

Primi scatti

I prototipi della Range Rover GT stanno affrontando importanti test, protetti da una livrea mimetica che esalta la silhouette filante e le proporzioni da coupé. Per garantire un relax impareggiabile nei lunghi viaggi l’abitacolo propone uno spazio minimal, ispirato al design d’interni contemporaneo. L’idea è offrire un ambiente tranquillo, con tecnologie nascoste, materiali innovativi, sofisticati e tattili, dando una visione del futuro secondo Land Rover.

La sobrietà dipende anche da una cabina essenziale che integra la tecnologia nella propria architettura, con una nuova configurazione a schermo singolo associato a un display davanti al guidatore, in sostituzione del classico quadro strumenti. Non manca una accurata selezione di materiali di grande pregio, avvolti da elementi tattili e architettonici, che vanno a integrare gli altoparlanti. I tecnici hanno creato un’oasi lucente di serenità a bordo, con una impostazione volta a limitare disturbi visivi e acustici.

Scelta che pagherà?

Il brand ha deciso di proporre, in una prima fase, la Range Rover GT con un pacco batteria sotto al cofano. A giudicare dal dato pessimo registrato da Jaguar con I-Pace che non ha esaltato nemmeno i progressisti green, la GT rischia grosso, ma tende ad avvicinarsi all’animo da gran turismo con un approccio più versatile. Il debutto è previsto entro il 2027.

I prototipi con livrea camouflage sono sviluppati su misura dai team creativi del brand inglese. Ispirata al paesaggio che circonda Gaydon, sede dei team Creative and Engineering di Range Rover, la livrea vanta i contorni topografici locali come base per un motivo dorato fluido che omaggia le GT. L’auto rafforza il posizionamento di Range Rover nel panorama del mercato a ruote alte. Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi. Da capire anche il prezzo con cui arriverà sul mercato.