Nuova Aston Martin Vanquish 25, l'edizione celebrativa da 50 unità

È già passato un quarto di secolo dal lancio di un modello sensazionale, l’Aston Martin Vanquish. Per celebrare questi venticinque anni di straordinaria carriera la Casa britannica, fedele alle avventure di James Bond sul grande schermo, presenta un’edizione speciale in tiratura limitata: la Vanquish 25. Un pezzo da collezione reso ancora più sfizioso dalla cura artigianale degli specialisti della divisione Q by Aston Martin. Il tutto senza dimenticare che sotto il cofano anteriore ruggisce con estrema prepotenza un motore V12 che sembra provenire da un’altra epoca.

Appena 50 unità

La Vanquish compie 25 anni ma di esemplari ne verranno prodotti soltanto 50. Perché non 25? Beh, in realtà la supercar britannica verrà declinata in 25 unità in carrozzeria Coupé e altrettante in versione Volante, ovvero la cabriolet. In entrambi i casi, ogni dettaglio presente è stato pensato per onorare il debutto della prima Vanquish del 2001.

Il motore è il fiore all’occhiello

Se l’imponente carrozzeria in fibra di carbonio sa sedurre con le sue linee ammalianti, sotto il cofano si cela il motore più potente mai realizzato nei 113 anni di storia del marchio. La Vanquish 25, infatti, è spinta da un superlativo V12 Twin-Turbo da 5,2 litri, capace di erogare l’incredibile potenza di 835 CV e una coppia massima di 1000 Nm. Queste specifiche garantiscono prestazioni eccezionali: l’auto può raggiungere una velocità massima di 214 mph (circa 344 km/h) e scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

Sa distinguersi

Esteticamente, l’esclusivo mezzo britannico si distingue per la livrea in vernice Q Skye Silver e per dettagli raffinati come le rifiniture in lamina metallica sulle soglie e le feritoie laterali in acciaio inossidabile. Inoltre, i cerchi in lega forgiata da 21 pollici presentano una delicata sottolineatura a forma di “V", a richiamare il nome del modello.

All’interno, l’abitacolo è il trionfo del lusso: i sedili sono ricamati con il logo “Vanquish 25", mentre la console centrale ospita un pulsante di avvio rosso brillante circondato da comandi rotativi personalizzati. I clienti possono scegliere tra tre varianti cromatiche per gli interni: Onyx Black, Oxford Tan o Phantom Grey.

La Aston Martin Vanquish 25 farà il suo debutto mondiale alla Monterey Car Week in California, con le prime consegne previste a partire dall’ultimo trimestre del 2026. È la massima espressione della filosofia “For The Drivers", anche grazie al suo V12 che non sembra perdere smalto neppure secondo i parametri del mercato, alla luce dell’alta domanda.