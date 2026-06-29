Aston Martin a Goodwood con una cavalleria di 4.000 CV

Un brand iconico come Aston Martin non avrebbe mai potuto mancare l’appuntamento con la storia. L’edizione 2026 di Goodwood verrà ricordata per il tema “The Rivals – Epic Racing Duels”, mettendo in mostra i duelli leggendari dell’automobilismo, con il debutto di numerose hypercar e prototipi. Aston Martin si presenterà con la DB12 S da 700 CV, al suo fianco le hypercar Valhalla e Valkyrie.

L’evento, in programma dal 9 al 12 luglio 2026, sarà l’occasione per ingolosire gli appassionati delle auto inglesi ad alte prestazioni, che ammireranno la nuova DB12 S, gioiello della gamma della famiglia composta da Vantage S e DBX S. Al loro fianco ci saranno anche le hypercar Valkyrie e Valhalla, oltre alla monoposto protagonista nel campionato di Formula 1. La verdone di quest’anno sta deludendo le aspettative e ha conquistato appena un punticino in classifica. Avrebbe dovuto lottare per le massime posizioni, grazie all’arrivo del progettista Adrian Newey, ma qualcosa non ha funzionato nel progetto AMR26.

Sfilata di stelle

I fari saranno puntati sulla Aston Martin DB12 S, evoluzione della GT con il consueto motore V8 biturbo posto all’anteriore. L’unità portata a 700 CV e 800 Nm di coppia consentirà uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4", rendendo la vettura un punto di riferimento della gamma a dei livelli prestazionali mai toccati prima. I tecnici inglesi hanno lavorato su una nuova taratura delle logiche del cambio automatico a otto rapporti, sospensioni specifiche, differenziale elettronico ricalibrato, barra antirollio maggiorata e impianto frenante carboceramico di serie.

Lo scarico è stato modificato per il piacere degli amanti delle sinfonie britanniche. La massima evoluzione della Super Tourer britannica raggiungerà una velocità massima di 325 km/h. Il design aggressivo ed elegante della DB12 S affiancherà quello robusto della Vantage S e DBX S, entrambe sviluppate seguendo lo stesso principio: potenze maggiorate per un piacere di guida estremo. La “S” significa prestazioni senza pari e la Vantage equipaggia un V8 biturbo di 4 litri che arriva a 680 CV e 800 Nm, mentre la DBX tocca i 700 CV, arrivando a 727 con 900 Nm di coppia, uniti a un peso ridotto di 47 kg rispetto alla BBX707. Gli interventi sono stati limitati ad assetto, dinamica di guida e design.

Appuntamento a Goodwood

Gli appassionati che parteciperanno alla kermesse in Gran Bretagna avranno la possibilità di ammirare anche le hypercar Valhalla e Valkyrie. I due bolidi della Casa di Gaydon sono la massima espressione dell’ingegneria applicata ai caccia terra terra. La Valkyrie è estrema in ogni aspetto, i flussi d’aria vengono convogliati in due ampi condotti sul fondo della hypercar e fatti defluire dalle fiancate e dall’enorme estrattore posteriore, tenendo incollata al suolo l’auto all’asfalto grazie all’effetto Venturi.

Lo stand Aston Martin al Goodwood Festival of Speed 2026 ospiterà anche la monoposto AMR25 lungo la celebre salita di Goodwood, con al volante i piloti Jak Crawford e Jessica Hawkins. I fan di Fernando Alonso non potranno ammirare le gesta dello spagnolo, ma ci saranno tanti motivi per non perdere di vista la Verdona.