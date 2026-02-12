La Range Rover si prepara al restyling: ecco come cambierà

Land Rover sta lavorando alla Range Rover elettrica che presto farà il suo debutto ufficiale. A quanto pare, questo modello continuerà ad affiancare la versione endotermica che presto sarà protagonista di un restyling. Infatti, un prototipo del nuovo SUV endotermico è stato intercettato durante una sessione di test sulle strade del Nord Europa dove Land Rover sta conducente i test invernali. Un restyling che quindi permetterà alla Range Rover di poter continuare ad essere competitiva sul mercato. Il muletto delle foto spia appare camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. In ogni caso si riescono comunque a vedere diverse cose interessanti.

SOLO UN’EVOLUZIONE

Da quanto si riesce a vedere, la nuova Range Rover endotermica adotterà una griglia rivista e nuovi fari. Anche la presa d’aria inferiore sarà rivista. Al momento non sembrano esserci altre modifiche, ma il modello di serie potrebbe avere gruppi ottici posteriori con una nuova grafica oltre ad altri ritocchi di dettaglio. Per il momento sembra che non ci sarà alcuna rivoluzione nel design, solo una semplice evoluzione di quello attuale. Un modo, dunque, per dare una rinfrescata al look della Range Rover. Le foto spia non mostrano l’abitacolo. Tuttavia, pare siano in arrivo diverse novità anche se non sappiamo ancora bene cosa esattamente. Come minimo, comunque, possiamo attenderci un aggiornamento del sistema infotainment.

Non ci sono informazioni per quanto riguarda le motorizzazioni. Trattandosi di un restyling, non dovrebbero arrivare grandi novità. La gamma dovrebbe rimanere quella attuale e, al massimo, possiamo aspettarci una serie di affinamenti per migliorare consumi ed emissioni. Possibile che per il modello Plug-in arrivi una nuova batteria che permetta di incrementare l’autonomia in elettrico.

Ci sarà poi la nuova Range Rover elettrica che stano a quanto sappiamo oggi, disporrà di un doppio motore da 550 CV, trazione integrale e batteria con una capacità di 117 kWh. Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo e sull’arrivo delle nuove Range Rover.