Nissan Leaf: in Giappone arriva la versione Nismo

Nissan ha ufficialmente lanciato in Giappone la nuova Leaf Nismo, una versione che aggiunge una caratterizzazione sportiva all’iconica elettrica giapponese. Basata sulla terza generazione della Leaf, introdotta a gennaio di quest’anno, questa Nismo è stata sviluppata per incarnare il concetto di un “crossover sportivo intelligente".

La cura Nismo

La preparazione Nismo garantisce prestazioni migliorate e una dinamica più reattiva. Le sospensioni montano molle e stabilizzatori specifici, abbinati ad ammortizzatori dotati di valvole oscillanti che riducono il rollio della scocca. L’auto è inoltre equipaggiata con cerchi in lega Enkei da 19 pollici e pneumatici sportivi Michelin Pilot Sport 5. La guidabilità è esaltata dal “Nismo Mode“, un’evoluzione della modalità Sport che regala un’accelerazione elettrica potente e lineare. Per la prima volta su un modello EV Nismo sono presenti le leve per il controllo della frenata rigenerativa.

Tanti dettagli specifici

L’estetica del veicolo è stata ottimizzata dal punto di vista aerodinamico con un paraurti ridisegnato e appendici come lo spoiler posteriore ducktail. Il design esterno è valorizzato dagli accenti di color rosso “Arterial Magma" e dalla colorazione esclusiva Nismo Stealth Gray.

Interni Recaro

L’abitacolo si presenta come un ambiente scuro con finiture rosse nel quale troviamo il volante rivestito in TailorFit e, in opzione, sedili sportivi Recaro progettati per una connessione perfetta tra pilota e auto.

Motorizzazioni

Le motorizzazioni sono le stesse della Leaf commercializzata in Italia: B5 da 177 CV e 345 Nm e la B7 da 218 CV e 355 Nm di coppia massima. Non è stata comunicata la capacità della batteria, ma è probabile che venga utilizzato il taglio da 75 kWh, che consente un’autonomia dichiarata di 622 chilometri.

Disponibile in tre varianti (B5, B7 e Recaro B7), la Nissan Leaf Nismo ha un prezzo di lancio in Giappone compreso tra 6.601.100 e 7.

227.000 yen.