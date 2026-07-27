Circola con RC Auto scaduta da 6 anni e revisione da 5 anni: multa salatissima

Un normale controllo degli agenti della stradale ha portato alla scoperta di un caso (speriamo) più unico che raro. Una automobilista brianzola girava con l’assicurazione scaduta da 6 anni e la revisione cessata da 5 anni. La polizia l’ha fermata nel pomeriggio di sabato 25 luglio a Brugherio. La Smart, guidata dalla 30enne residente a Brugherio, non era in regola da tempo.

La copertura assicurativa è garantita solo nei 15 giorni successivi alla data di scadenza e non permette di posticipare all’infinito il rinnovo. Se l’assicurazione scaduta non viene rinnovata entro il termine previsto, si rischia di perdere la continuità della polizza. Le conseguenze? La perdita della classe di merito maturata, anche se poi si decidesse di stipulare una nuova polizza dopo un lungo periodo. Inoltre si va incontro alla possibilità di incorrere in sanzioni amministrative e penali qualora si circoli senza una copertura valida.

Batosta per l’automobilista

Considerato il mancato pagamento dell’assicurazione da 6 anni e una circolazione con revisione scaduta da 5 anni (con reiterazione dell’omessa revisione biennale) l’automobilista è stata punita con una sanzione di oltre 2mila euro, per la precisione di 2.078 euro, e la Smart è stata sottoposta a sequestro e fermo amministrativo.

I carabinieri hanno la facoltà di analizzare lo stato della polizza tramite i sistemi elettronici di controllo. In caso di mancato rinnovo entro i termini previsti, in base a quanto sancito nel Cds, si può incorrere in multe sino a 3.464 euro, con possibilità di sequestro del veicolo. La responsabilità in caso di incidente, in un sinistro, durante il periodo in cui la polizza è scaduta, obbliga a risarcire di tasca propria eventuali danni a terzi. Vi suggeriamo sempre di controllare preventivamente la data di scadenza della vostra polizza per non finire nei guai.

Problema revisione

Per coloro che circolano con revisione scaduta è prevista una multa da 173 a 694 euro e annotazione di sospensione sulla carta di circolazione. Con il permesso provvisorio si può guidare solo al centro autorizzato per fare la revisione.

La multa raddoppia se si guida durante il periodo di sospensione per un motivo diverso dal tragitto verso il centro revisioni. La sanzione schizza da 1.998 a 7.993 euro, con fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni o confisca in caso di recidiva reiterata. Da anni la donna circolava senza patemi, infiascandosene di tutto per ragioni di risparmio. Non conosciamo le condizioni finanziare dell’automobilista brianzola, ma la legge vale per tutti.