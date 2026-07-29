Queste lettere non vengono usate nelle targhe auto: il motivo che non ti aspetti

L’omissione di alcune lettere o combinazioni di lettere nelle targhe automobilistiche non è casuale. Per non ingannare gli autovelox e l’occhio umano anche alcuni numeri sono stati tralasciati per scongiurare combinazioni potenzialmente offensive e indecorose.

In Italia le lettere I, O, Q e U non sono inserite nelle targhe attuali, in uso dal 1994 nel formato a sette caratteri, ossia due lettere + tre cifre + due lettere perché, rispettivamente, troppo simili a 1, 0 o V e quindi facilmente confondibili all’occhio umano e alla rilevazione degli autovelox, soprattutto in caso di targa sporca o di alta velocità.

Censura estera

Oltre alle motivazioni pratiche, non mancano combinazioni di lettere che sono state eliminate per non creare sigle di specifiche categorie, come “CC” e “CD”, riservate alle vetture del Corpo Consolare e dei Corpi Diplomatici. Ogni Paese segue le sue logiche; vi sono realtà dove vengono escluse combinazioni che potrebbero formare espressioni ambigue e, soprattutto, sigle politiche sensibili.

In Germania, per esempio, sono vietate le sigle che rimandano al nazismo, tra cui “SS” (squadre di protezione Schutzstaffel) e “SA” (Sturmabteilung). Un chiaro esempio di come ancora oggi il Paese teutonico stia cercando di cancellare una pagina vergognosa di storia. In Spagna sono state escluse interamente le vocali per evitare parolacce o nomi propri. I Ministeri dei Trasporti di diverse nazioni escludono particolari sequenze per motivi di decenza e rispetto storico. L’obiettivo è scongiurare problemi diplomatici e ambiguità amministrative. Insomma Paese che vai, targhe che trovi.

II codice delle immatricolazioni

La scelta di omettere alcune lettere ha senso anche perché le criticità si sarebbero amplificate esponenzialmente in condizioni avverse, come nel caso di una targa sporca, o in caso di rilevazione della velocità con pioggia battente, nebbia etc. Risulta essenziale garantire la corretta lettura da parte delle telecamere e degli autovelox quando il veicolo sfreccia ad alta velocità.