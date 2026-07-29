Zeekr 9X Super Hybrid, il lusso a ruote alte da quasi 900 CV

Il mondo del lusso su quattro ruote ha una nuova protagonista, pronta a dar battaglia nel competitivo e affollato mercato europeo. Stiamo parlando della nuovissima Zeekr 9X Super Hybrid, un modello progettato a Göteborg in Svezia, ma che porta in dote tutto il meglio della tecnologia proveniente da Oriente. Rispetto alle vetture che di solito albergano nel settore premium, il SUV di Zeekr punta forte sul coinvolgimento emotivo, che non è solo quello percepito quando si siede al volante, ma anche quello che si raggiunge attraverso lo sguardo, l’osservazione o il tatto. Merito dei dettagli esclusivi di cui dispone, delle decorazioni e dei materiali pregiati. Insomma, la 9X Super Hybrid ha molte carte da giocare per mettersi in mostra.

Una figura imponente

La Zeekr 9X cerca subito di risaltare grazie alla sua figura imponente, caratterizzata da linee dinamiche che rimandano agli yacht di lusso e all’architettura moderna. I numeri delle dimensioni ci danno un quadro ancor più esaustivo: una lunghezza di 5.239 mm, una larghezza di 2.029 mm e un’altezza di 1.819 mm, con un passo di ben 3.169 mm che garantisce uno spazio interno eccezionale.

Il frontale è dominato dalla calandra a cascata integrata — disponibile in nero, cromo satinato o in tinta — e dai gruppi ottici Diamond Starlight Matrix. Al posteriore, una barra luminosa “ultra-red" senza soluzione di continuità definisce la firma visiva del brand. La vettura poggia su cerchi in lega “Galaxy" da 22 pollici e offre colorazioni sofisticate come Crystal White, Lava Grey e Onyx Black, quest’ultima personalizzabile con un “black pack" in nero lucido.

Una lounge privata ispirata ai jet privati

Se fuori il richiamo è alla nautica, gli interni ci portano in cielo. L’abitacolo, infatti, è uno spazio che prende ispirazione dall’aviazione, dal mondo dei jet privati. Ma non solo. Quando si sale a bordo della 9X Ultra a 6 posti si nota subito la raffinatezza artigianale. Ogni superficie è contornata da materiali nobili: la pelle Nappa di altissima qualità riveste sedili sagomati che seguono i contorni del corpo, mentre gli inserti in legno nordico sono lucidati a mano per venti ore. Per chi siede dietro, il comfort è assoluto: con un tocco il sedile si reclina, il poggiapiedi si estende e le tendine si chiudono, trasformando l’auto in una lounge relax.

La tecnologia, immancabile, è protagonista con il “Theater mode": uno schermo OLED 3K da 17 pollici scende dal padiglione e le luci ambientali si attenuano per creare una sala cinematografica privata, supportata da un impianto audio Naim da 32 altoparlanti con cancellazione attiva del rumore e shaker tattili nei sedili. Al guidatore è invece dedicato un ecosistema digitale avanzato, composto da un head-up display a realtà aumentata da 47 pollici, un quadro strumenti da 13 pollici e un doppio schermo centrale OLED da 16 pollici con risoluzione 3,5K. Presenti anche soluzioni pratiche come il frigorifero intelligente regolabile da -6°C a +50°C e un bagagliaio che spazia da 677 a 2.148 litri.

Cosa c’è sotto il cofano

Sotto la carrozzeria batte il sistema elettrico ad alte prestazioni Zeekr Super Hybrid con architettura a 900V. Il propulsore a doppio motore eroga una potenza combinata di 897 CV (660 kW) e una coppia di 935 Nm, consentendo alla 9X di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Per eliminare l’ansia da autonomia, Zeekr integra un motore turbo da 2,0 litri che funge da generatore per estendere i viaggi e mantenere costanti le prestazioni dinamiche.

L’autonomia totale raggiunge i 737 km (di cui fino a 179 km in modalità puramente elettrica). La ricarica ultraveloce a corrente continua permette di passare dal 10 all’80% di energia in soli 9,5 minuti. La dinamica di guida è supportata da sospensioni pneumatiche adattive e sensori LiDAR per un’assistenza alla guida di nuova generazione.

Quando arriva sul mercato

La Zeekr 9X è stata presentata oggi, 29 luglio, ad Amsterdam. Per vederla su strada bisognerà aspettare altri mesi, così come per capire in quale fascia di prezzo si collocherà.