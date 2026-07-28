Vernice bianca sull’asfalto contro il caldo: fino a 10 gradi in meno

Ancora non sono emersi i dati del mese in corso, ma a livello globale si è trattato del secondo giugno più caldo di sempre, il più torrido mai registrato in Europa occidentale. Le temperature record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte nel mese scorso, hanno reso affannosa la vita anche degli automobilisti sulle strade.

I dati emersi dal programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (Ecmwf), hanno portato a interventi immediati per far scendere la temperatura sull’asfalto. In uno dei quartieri più caldi di Los Angeles, su oltre 700.000 piedi quadrati di asfalto scuro bollente, è avvenuto un curioso esperimento.

Contro il caldo record

L’asfalto californiano, a Pacoima in un quartiere della San Fernando Valley, è stato ricoperto con un rivestimento riflettente ai raggi solari. L’esperimento ha portato a una importante quantità di calore assorbita da strade, parcheggi, aree gioco e altre superfici pavimentate. Il test si è reso necessario dal caldo asfissiante che ha colpito alcune zone del “Golden State” americano.

I risultati hanno palesato che la necessità di modificare la superficie di una città può avere un impatto sulla temperatura percepita al suo interno. Tuttavia sono emersi alcuni limiti legati alle pavimentazioni riflettenti. In linea generale dalla ricerca pubblicata su Environmental Research Communications si è scoperto come le aree trattate con questo rivestimento risultavano più fresche in confronto ad altre nelle vicinanze. Il raffreddamento però non si traduce in un ambiente più confortevole. Le pavimentazioni riflettenti infatti riflettono una maggiore quantità di luce solare anziché assorbirla.

Sistema rivoluzionario

La partnership tra Climate Resolve, un’organizzazione senza scopo di lucro, e GAF, un’azienda che ha fornito il materiale di rivestimento riflettente, ha mostrato come l’asfalto scuro assorba una parte sostanziale dei raggi solari e li irradia sotto forma di calore.

Dall’analisi di Environmental Research Communications è emerso che i risultati variavano a seconda delle condizioni metereologiche. In giornate di sole l’effetto di raffreddamento sulle temperature dell’aria era minore, mentre con fenomeni di caldo estremo la differenza diventava sensibile. In ogni caso con il materiale utilizzato le temperature superficiali sono calate di 10 gradi, pur non rappresentando la soluzione definitiva al problema. I pedoni che camminavano nelle vicinanze hanno subito un una maggiore quantità di radiazione solare nell’ambiente circostante. Inoltre, nel tempo, i rivestimenti possono deteriorarsi e perdere parte della loro riflettività.