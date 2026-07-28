Meccanico usa le auto dei clienti per scopi personali: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un 47enne italiano per appropriazione indebita. L’uomo, nella giornata di sabato scorso, ha subito un controllo stradale durante il quale è stato trovato in una macchina parcheggiata. Avvicinato dagli agenti, l’uomo, con precedenti, ha riferito di essere titolare di un’officina riparazioni auto presso la quale svolge la professione di meccanico.

La persona denunciata aveva già affrontato analoghi controlli e problemi, usando da tempo per scopi personali le auto lasciate in custodia presso la propria officina senza il consenso dei proprietari. Il mezzo controllato nel corso della notte era stata consegnato all’officina la settimana precedente per poi essere sfruttata dal meccanico sino a quando non è stato fermato dalla polizia.

Occhio al contachilometri

Per come vanno le cose oggi occorre prestare massima attenzione. Vi suggeriamo, per evitare particolare problemi, di rivolgervi sempre a un meccanico di fiducia. Non è la prima volta che emergono episodi analoghi, scoperti anche a caso per dei banali controlli.

I poliziotti hanno contattato il proprietario del mezzo il quale si è riservato la possibilità di sporgere poi denuncia. L’auto, invece, è stata trattenuta presso la locale Questura per la restituzione al legittimo proprietario. Anche senza arrecare danni, è assolutamente vietato usufruire del mezzo in riparazioni per motivi personali.

Meccanico recidivo

Da accertamenti svolti è emerso che l’uomo, già denunciato per situazioni analoghe, si aggirava sulle auto dei clienti con estrema nonchalance. La polizia ha intercettato il 47enne a bordo del veicolo di un cliente senza che fosse in alcun modo autorizzato a utilizzare la vettura, lasciata in officina per delle riparazioni. I poliziotti hanno quindi contattato il proprietario del mezzo che si è recato presso gli Uffici della Questura nel corso della mattinata di ieri per sporgere denuncia. All’uomo viene contestata l’ipotesi di appropriazione indebita.