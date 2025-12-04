In offerta lo strumento per leggere i codici errore e capire la gravità dei guasti della tua auto
Una soluzione utile per capire gli errori della spia motore senza andare subito dall’officina.
Quando si accende la spia del motore difficilmente si ha idea se si tratti di un guasto serio o di un problema temporaneo che non compromette il funzionamento e la sicurezza dell’auto. Recarsi subito in officina non è sempre possibile, per questo avere a disposizione un lettore OBD2 può rivelarsi molto utile. Con uno strumento di questo tipo, infatti, si possono escludere rapidamente problemi gravi e soprattutto capire se è il caso di fermare la macchina e chiamare il carroattrezzi o ci si può recare in autonomia dal proprio meccanico di fiducia. In commercio esistono tantissime tipologie di strumenti per la diagnosi delle auto, ma il LAUNCH CR300, oggi in offerta a soli 25€, rappresenta un ottimo equilibrio tra comodità, praticità e utilità.
Uno strumento diagnostico facile da usare
Il LAUNCH CR300 si collega direttamente alla porta OBD2 del veicolo, senza necessità di batterie o software aggiuntivi. Una volta collegato, consente di leggere i codici di errore legati alla spia motore, cancellarli dopo l’intervento, visualizzare i dati del veicolo in tempo reale e monitorare lo stato di vari componenti. È compatibile con la maggior parte delle auto europee prodotte dopo il 2000 e supporta tutti i protocolli diagnostici più diffusi. Il database integrato riconosce i codici OBD2 e restituisce una spiegazione sintetica, permettendo di capire se si tratta di un problema urgente o meno.
OBD2 Auto Diagnostica Diagnosi-auto LAUNCH CR300, Diagnostico OBD2 Italiano per Multimarca – Lettore Errore Motore Auto con Funzioni-OBD2, Professionale Diagnostica Per tutti i Veicoli OBDII
Ci sono poi anche diverse funzioni avanzate, come il test del sensore di ossigeno e del sistema EVAP, utile per rilevare piccole perdite nel circuito dei vapori di carburante. Lo strumento permette anche di controllare il livello di prontezza del veicolo per i test sulle emissioni, visualizzare le condizioni operative al momento del guasto e accedere ai parametri dinamici dell’unità di controllo elettronico.
Tra gli aspetti interessanti da considerare c’è che tutte le informazioni sono accessibili e visualizzabili su uno schermo a colori e in lingua italiana. Chiaro, semplice da usare e molto utile per tenere sotto controllo la propria auto.