In offerta lo strumento per leggere i codici errore e capire la gravità dei guasti della tua auto

Quando si accende la spia del motore difficilmente si ha idea se si tratti di un guasto serio o di un problema temporaneo che non compromette il funzionamento e la sicurezza dell’auto. Recarsi subito in officina non è sempre possibile, per questo avere a disposizione un lettore OBD2 può rivelarsi molto utile. Con uno strumento di questo tipo, infatti, si possono escludere rapidamente problemi gravi e soprattutto capire se è il caso di fermare la macchina e chiamare il carroattrezzi o ci si può recare in autonomia dal proprio meccanico di fiducia. In commercio esistono tantissime tipologie di strumenti per la diagnosi delle auto, ma il LAUNCH CR300, oggi in offerta a soli 25€, rappresenta un ottimo equilibrio tra comodità, praticità e utilità.

Uno strumento diagnostico facile da usare

Il LAUNCH CR300 si collega direttamente alla porta OBD2 del veicolo, senza necessità di batterie o software aggiuntivi. Una volta collegato, consente di leggere i codici di errore legati alla spia motore, cancellarli dopo l’intervento, visualizzare i dati del veicolo in tempo reale e monitorare lo stato di vari componenti. È compatibile con la maggior parte delle auto europee prodotte dopo il 2000 e supporta tutti i protocolli diagnostici più diffusi. Il database integrato riconosce i codici OBD2 e restituisce una spiegazione sintetica, permettendo di capire se si tratta di un problema urgente o meno.

Ci sono poi anche diverse funzioni avanzate, come il test del sensore di ossigeno e del sistema EVAP, utile per rilevare piccole perdite nel circuito dei vapori di carburante. Lo strumento permette anche di controllare il livello di prontezza del veicolo per i test sulle emissioni, visualizzare le condizioni operative al momento del guasto e accedere ai parametri dinamici dell’unità di controllo elettronico.

Tra gli aspetti interessanti da considerare c’è che tutte le informazioni sono accessibili e visualizzabili su uno schermo a colori e in lingua italiana. Chiaro, semplice da usare e molto utile per tenere sotto controllo la propria auto.