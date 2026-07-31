Da una pozza riemergono 10 targhe, sul web si cercano i legittimi proprietari

Le buche sono una delle principali minacce degli automobilisti e non limitatamente alle sospensioni e alle gomme. I Vigili del Fuoco e i residenti nella zona di Prepo, vicino Perugia, stanno rinvenendo nel fango numerose targhe. Una pozzanghera ha fatto riemergere 10 placche e sui social per solidarietà sono stati pubblicati dei post per permettere ai cittadini di evitare le spese di una nuova immatricolazione.

Le principali strade italiane sono piene di buche e i dissesti stradali sono diventati all’ordine del giorno. A Perugia i recenti acquazzoni e gli allagamenti hanno mostrato uno dei pericoli principali: la perdita delle targhe. L’episodio è avvenuto nella zona di Prepo, dove da un’unica maxi-pozzanghera sono riemerse ben dieci placche di auto.

Vicenda surreale

In base a quanto riportato su Il Messaggero, la pozza si trova nell’area compresa tra Borghetto di Prepo e Toppo Fontanelle. La carreggiata è diventata un acquitrino che ha portato all’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli operatori hanno fatto defluire l’acqua e sono riemerse dal fango le dieci placche. La targa di un’auto o di una moto in Italia costa in media tra i 140 e i 200 euro. Una volta effettuata la denuncia per lo smarrimento, è necessario richiedere un duplicato della targa presso l’ufficio della Motorizzazione civile o tramite il proprio assicuratore, se il servizio è offerto.

Si era ipotizzato che potesse trattarsi addirittura della refurtiva di qualche banda di ladri d’auto. Per questo motivo sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, che hanno ottenuto le placche trasportandole al Comando. Da lì sono scattati gli accertamenti che hanno permesso di rintracciare alcuni dei proprietari, ancora ignari della perdita.

Corsa contro il tempo

Ritrovare la targa entro dieci giorni dalla denuncia offre la possibilità agli automobilisti di evitare i lunghi disagi e i costi elevati di una nuova immatricolazione. La storia che arriva dalla zona tra Borghetto di Prepo e Toppo Fontanelle offre il lato più solidale del web.

Chi ha perso la targa lungo i percorsi come via Campo di Marte, via dei Filosofi, via XX Settembre o via Mario Angeloni ha l’opportunità di risparmiare. Gli utenti hanno segnalato gli avvistamenti sui cordoli o ai bordi delle strade, come nel sottopasso di via Giacomo Brodolini o in quello per Piscille.