Guida senza patente un’auto con targa falsa: 15.000 euro di multa

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia del problema delle auto fantasma in Francia. Se Oltralpe è un fenomeno da un milione di auto, l’Italia non ne è comunque esente del tutto. La vicenda, che arriva dal veronese, racconta come anche sulle strade italiane circolino auto con targhe false. Un problema per tutti perché, come ricordato dal comandante della Polizia locale di Monteforte d’Alpone (VR), Giovanni Labianca, “In caso di sinistro i problemi sarebbero stati enormi, con nessuna possibilità di risarcimento danni»”.

Cos’è successo in provincia di Verona

Una Volkswagen Golf che circolava di notte a passo d’uomo tra le vie del paese di Roncà, in provincia di Verona, ha insospettito i residenti. Uno di loro ha annotato la targa e l’ha segnalata alla Polizia locale di Monteforte d’Alpone. Tre giorni dopo l’auto è stata fermata. Quello che è emerso dai controlli ha rivelato una situazione a dir poco ingarbugliata.

Al volante c’era un uomo di 37 anni di origine moldava non domiciliato né residente in Italia, ma con regolare contratto di lavoro. L’uomo non aveva mai conseguito la patente. La Golf era arrivata dalla Romania e non era mai stata immatricolata nel nostro Paese. Niente libretto di circolazione, niente assicurazione.

Le targhe montate sulla Golf non erano le sue, ma risultavano abbinate a una Peugeot intestata a un cittadino marocchino, che aveva cambiato proprietà quattro volte negli ultimi dieci anni senza mai una registrazione al PRA. Con ogni probabilità chi ha fatto entrare la Golf in Italia ha pensato che sostituire le targhe rumene con quelle italiane fosse sufficiente per passare inosservato. Non è andata così.

Cumulo di sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, il quadro è molto chiaro. Guidare senza aver mai conseguito la patente comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, cui si aggiunge la confisca del veicolo. Circolare senza assicurazione costa tra 866 e 3.471 euro, con sospensione della circolazione del mezzo. A queste si sommano le violazioni per targa non corrispondente e mancata immatricolazione. Il totale supera i 15.000 euro contestati nel caso del trentasettenne di origine moldava, dato che è stato applicato il principio del cumulo giuridico (cioé fino al triplo della sanzione più alta, non la somma di ogni singola infrazione). La Golf è stata sequestrata sul posto e sarà oggetto di successiva confisca. Gli accertamenti della Polizia locale proseguono per ricostruire i passaggi di proprietà e la provenienza del veicolo e magari capire se si tratta di un caso isolato o di qualcosa di più strutturato.