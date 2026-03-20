A4 Brescia-Padova: fotovoltaico lungo l'autostrada per produrre 11,87 MW

L’autostrada come una piattaforma energetica? È quello che, con i lavori che inizieranno ad aprile, verrà realizzato con il parco fotovoltaico diffuso di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova. Il progetto prevede la realizzazione di 26 impianti lungo l’intera rete di competenza, con l’installazione di 17.443 pannelli solari per una potenza complessiva di 11,87 MW. L’investimento totale supera i 40 milioni di euro, articolato in tre lotti già aggiudicati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

I dettagli del progetto

I moduli occuperanno oltre 54.000 metri quadrati di superfici tra gallerie, svincoli e aree di pertinenza autostradale. La particolarità dell’intervento è che non prevederà il consumo di nuovo suolo. Una quota significativa delle risorse, pari a 7,3 milioni di euro, è destinata ai sistemi di accumulo energetico. Le batterie, con una capacità complessiva di 12,95 MWh, consentiranno di utilizzare l’energia prodotta anche nelle ore serali e notturne, garantendo continuità agli snodi più critici della rete. Si stima che il parco permetterà di evitare ogni anno oltre 5.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Lavori conclusi entro l’anno

I tre lotti coprono l’intera tratta. Il primo riguarda le gallerie dei Berici, i caselli Verona Sud e Padova Ovest, l’area di parcheggio Nanto Sud e le gallerie Agugliaro e Saline. Il secondo interessa i caselli Brescia Est, Lonato del Garda, Desenzano, Sirmione, Verona Est, Vicenza Ovest, Grisignano e Piacenza d’Adige Est-Ovest. Il terzo comprende i caselli Sommacampagna, Soave, Montebello, Montecchio, Vicenza Est, Piovene Rocchette, Thiene Schio, Vicenza Nord, Dueville, Albettone e lo svincolo del raccordo Valdastico. A seconda dei lotti, la durata dei lavori varierà dai 180 ai 260 giorni, con conclusione prevista entro la fine dell’anno.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che A4 Holding, società del Gruppo Abertis, porta avanti lungo quattro direttrici: generazione distribuita con impianti su aree già disponibili, efficienza energetica con conversione progressiva dell’illuminazione in tecnologia LED, mobilità elettrica con lo sviluppo di hub di ricarica in corrispondenza di nodi strategici, e tecnologie emergenti come biomassa e idrogeno verde.

La possibilità di installare impianti fotovoltaici lungo le autostrade è un progetto ambizioso del quale anche in Germania si parla da tempo. Nel nostro Paese è un percorso che affonda le radici nel 2012, anno del primo bilancio di sostenibilità di A4 Holding. Bruno Chiari, amministratore delegato di A4 Holding e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, ha dichiarato: