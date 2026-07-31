Dramma sul set, incidente in Porsche durante le riprese: morto il conducente

Non c’è stato nulla da fare per Manoel Machinek, esperto pilota 37enne tedesco residente in Svizzera, che, dopo essere uscito di strada con la Porsche che stava guidando, ha avuto un incidente mortale. Il crash è avvenuto poco dopo le 11 nel territorio di Gignese, durante le riprese di uno spot pubblicitario.

La vittima ha perso il controllo della vettura e si sono rivelati inutili gli interventi dell’ambulanza del 118 e dell’elicottero decollato dalla Lombardia. Il pilota è presumibilmente morto sul colpo a causa del violento impatto. Ancora da chiarire le dinamiche del crash. I vigili del fuoco hanno estratto la salma e recuperato la carcassa della Porsche. La vettura aveva targa tedesca e sembra aver subito l’impatto proprio in corrispondenza del posto guida, a giudicare dalle immagini dell’emittente vcoazzurratv.

I carabinieri indagano

Si sta cercando di capire se la richiesta dell’autorizzazione per la chiusura al traffico della strada e per girare le riprese fosse regolare, probabilmente l’obiettivo era creare una clip o uno spot che unisse passato e presente della Casa tedesca. Le riprese nei prossimi giorni avrebbero dovuto tenersi a Stresa.

La vettura stava affrontando le tortuose strade di due province (Verbano-Cusio-Ossola e Novara) e i territori comunali di Stresa, Gignese e Armeno. Il sindaco di Gignese, Vincenzo Titone, all’ANSA ha annunciato: “Noi non abbiamo ricevuto richieste di fare queste riprese, non eravamo al corrente di niente di tutto questo”.

Sponda Stresa il sindaco Luca Gemelli ha spiegato che era stata concessa un’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per filmare uno spot automobilistico con oggetto la Porsche rimasta incidentata, ma non nel luogo dello schianto, ma nella zona del lido di Carciano, sulle sponde del lago, e soltanto per le serate di giovedì e di venerdì.

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Tragico epilogo

La sportiva tedesca di grossa cilindrata si è ribaltata nei pressi di una curva prima di finire fuori strada tra gli alberi e terminare la corsa contro un grosso abete. Le Porsche del passato erano pericolose perchè estreme e senza aiuti alla guida. L’auto è stata posta sotto sequestro e la salma della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria.