Poste Italiane: debuttano i nuovi tricicli elettrici con battery swap

Prosegue il piano di innovazione e sostenibilità di Poste Italiane. L’azienda ha compiuto un ulteriore passo nella sua strategia di elettrificazione con l’introduzione su scala nazionale di 50 tricicli elettrici e l’installazione dei relativi punti di ricarica centralizzati.

Dove arrivano i nuovi mezzi

La fase di sperimentazione del nuovo veicolo è stata avviata presso il Centro di Recapito di Bussolengo, in provincia di Verona. I mezzi sono distribuiti tra il Veneto (22 mezzi di cui 6 a Bussolengo, 8 a Castelfranco Veneto e 8 a Thiene) e le città di Roma (18 mezzi), Firenze (6) e Milano (4).

Battery swap per un’operatività continua

Progettati dall’azienda vicentina Askoll, i nuovi tricicli coniugano la mobilità a zero emissioni con elevati standard di sicurezza, stabilità e facilità di guida per i portalettere. Il principale elemento tecnologico è rappresentato dal sistema di sostituzione rapida delle batterie (battery swap). Questa tecnologia riduce i tempi di fermo dei veicoli e assicura una costante continuità operativa, garantendo un’autonomia che raggiunge i 100 chilometri. Oltre ai mezzi, viene installata l’infrastruttura, rappresentata da armadi di ricarica centralizzati che permettono una gestione efficiente delle batterie.

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Più sicurezza e volume di carico

Pietro Martucci, responsabile Recapito di Poste Italiane per Verona, Trento e Bolzano, ha spiegato:

L’elettrificazione della flotta rappresenta uno dei pilastri del percorso di sostenibilità di Poste Italiane. Negli ultimi anni il Gruppo ha investito nell’introduzione di mezzi a basse emissioni e completamente elettrici per ridurre l’impatto ambientale delle attività di recapito. Con il nuovo triciclo Askoll compiamo un ulteriore passo avanti: non introduciamo soltanto un nuovo veicolo, ma anche un nuovo modello di gestione dell’energia.

L’obiettivo finale è sostituire progressivamente i mezzi tradizionali con motore termico con nuovi veicoli che offrono anche una maggiore capacità di carico – fondamentale per lo sviluppo della consegna di pacchi – e garantiscono migliori condizioni di lavoro e sicurezza per gli operatori.