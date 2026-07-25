Primo weekend di esodo estivo: 27 milioni di auto in viaggio sulle strade italiane

Il primo grande fine settimana di esodo estivo del 2026 è ufficialmente iniziato. Da ieri, venerdì 24 luglio, fino a domenica 26 luglio, sulle strade e autostrade italiane sono attesi ben 27 milioni di spostamenti in auto.

Per garantire la massima sicurezza e cercare di assicurare la fluidità del traffico, l’ente gestore ANAS, società del Gruppo FS, ha attivato il piano esodo 2026, mettendo in campo un presidio rafforzato con 2.500 addetti su tutto il territorio. Per favorire la circolazione, inoltre, fino al 7 settembre è stata disposta la chiusura o la sospensione di 1.175 cantieri, che rappresentano l’83% delle aree di lavoro finora attive.

I picchi di traffico

Le strade più critiche

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, questo weekend il traffico sarà particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani. È stato infatti diramato il bollino rosso fino alla. Massima allerta anche per la giornata di: le ore pomeridiane saranno le più critiche perché inizieranno i primi rientri. Per facilitare la mobilità di chi si sposta per le vacanze, sarà in vigore il: la circolazione ai mezzi pesanti è interdetta sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Durante l’intero fine settimana, diverse strade e autostrade vedranno volumi di traffico da bollino rosso. Ecco i tratti stradali e autostradali su cui il traffico sarà particolarmente elevato:

l’ A2 Autostrada del Mediterraneo , lungo il tratto che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

, lungo il tratto che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore , in Calabria;

e , in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo , in Sicilia;

e , in Sicilia; la Statale 131 Carlo Felice , in Sardegna;

, in Sardegna; la Statale 148 Pontina e la SS7 Appia , tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

e la , tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), asse che connette il Nordest con il Centro Italia passando per Emilia-Romagna, Toscana e Umbria;

(SS675 e SS3 bis), asse che connette il Nordest con il Centro Italia passando per Emilia-Romagna, Toscana e Umbria; le direttrici litoranee SS1 Aurelia e SS16 Adriatica , molto frequentate sui rispettivi versanti costieri;

e , molto frequentate sui rispettivi versanti costieri; in Friuli-Venezia Giulia, i raccordi RA13 e RA14 diretti verso i valichi;

e diretti verso i valichi; la SS36 del Lago di Como in Lombardia;

del Lago di Como in Lombardia; la SS45 ligure;

ligure; la SS26 in Valle d’Aosta;

in Valle d’Aosta; a cavallo tra Emilia e Veneto, la SS309 Romea e la SS51 di Alemagna.

Come informarsi

🚗 #EsodoEstivo2026:oltre 27 Mln di spostamenti nel primo weekend. 🔴 Bollino rosso: ven pomeriggio, sab mattina, dom pomeriggio 👷 2.500 operatori h24 🚧 Stop all’83% dei cantieri 👉 Info traffico: https://t.co/aZxhofbN49 pic.twitter.com/rOdZfDCd26 — Anas SpA (@StradeAnas) July 24, 2026

Prima di mettersi in viaggio, ANAS raccomanda di controllare la viabilità in tempo reale. È possibile farlo visitando i siti istituzionali, utilizzando l’app gratuita “VAI” o contattando il numero verde Pronto Anas 800841148. Aggiornamenti continui sono inoltre disponibili sui i canali social di ANAS su Tgcom24 e dalle radio partner come Rai Isoradio e Radio Italia.