Microlino, dal rischio di fallimento alla rinascita: 5.000 microcar prodotte in Italia

Microlino, brand svizzero di microcar con produzione basata in Italia, ha raggiunto un traguardo molto importante: l’assemblaggio della sua vettura numero 5.000. Questo risultato è ancora più significativo alla luce delle passate difficoltà economiche dell’azienda, tanto che era stato paventato anche il rischio di fallimento.

La produzione in Piemonte

Il raggiungimento delle 5.000 unità prodotte è stato celebrato nello stabilimento AMFI (Automotive Micro Factory Italy) situato alle porte di Torino, nel comune di La Loggia. Per l’occasione, Microlino ha realizzato su commissione una speciale “one-off" assemblata interamente a mano per un cliente europeo.

Una Microlino one-off

La carrozzeria dell’esemplare numero 5.000 si distingue per l’esclusiva tinta Matt Bronze Cashmere abbinata a dettagli in nero opaco. L’abitacolo è un autentico capolavoro artigianale: gli interni presentano rivestimenti in vera pelle italiana Mastrotto e Alcantara color marrone, con cuciture fatte a mano da Creazioni La Selleria. A rendere l’auto ancora più personalizzata sono le iniziali del proprietario ricamate sui sedili e finiture in bronzo.

Personalizzazione e aumento della produzione

A livello meccanico, la Microlino è equipaggiata con una batteria da 15 kWh, capace di garantire fino a 220 chilometri di autonomia dichiarata. Il programma di personalizzazione del marchio si conferma una strategia di successo con oltre 200 esemplari unici già realizzati. Lo stabilimento AMFI in Piemonte si conferma così un hub strategico per la mobilità elettrica leggera e dal prossimo anno amplierà la produzione assemblando le microcar BE Neutral (BEN) dedicate alle flotte e alle applicazioni business. L’obiettivo è arrivare a una capacità produttiva di ben 12.000 unità annue.