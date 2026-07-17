Scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici

A partire dal 16 luglio 2026, è diventata obbligatoria l’assicurazione di Responsabilità Civile (RC) verso terzi per tutti i possessori di monopattini elettrici. Questa misura va a completare l’iter normativo avviato il 16 maggio con l’introduzione dell’obbligo del contrassegno identificativo (detto ‘targhino’).

Le caratteristiche della polizza

La normativa stabilisce che non basta una generica copertura familiare: la polizza deve essere abbinata in modo univoco al codice a sei cifre della targa, tramite un collegamento telematico tra la piattaforma Ania e la Motorizzazione. Queste regole si vanno ad aggiungere ai requisiti già in vigore:

casco omologato obbligatorio;

età minima di 14 anni;

freni su entrambe le ruote;

indicatori di direzione;

limite di velocità a 20 km/h nelle aree urbane.

Mancano le targhe

Tuttavia, l’ultimo adeguamento normativo sta generando un vero e proprio caos burocratico. Il nodo principale riguarda in particolare le targhe: su un milione di monopattini privati presenti in Italia (secondo le stime), solo poco più di un mezzo su dieci (circa 133.000) ha ottenuto il contrassegno. Il problema è che senza il targhino è materialmente impossibile stipulare la polizza. Questi ritardi sono causati dalle lunghe attese per ritirare la targa presso la Motorizzazione Civile.

Il problema della classe di merito

L’altra criticità legata all’obbligo dell’assicurazione è che, mancando uno storico dei sinistri, la classe di merito è difficile da stabilire: non è chiaro se le compagnie assegneranno automaticamente la classe 14 (standard per una nuova polizza) oppure se convertiranno una classe maturata con altri veicoli. Sempre per la mancanza di storicità, anche il sistema di indennizzo diretto è stato sospeso per i primi due anni.

Tutto nuovo anche per le assicurazioni

In questi mesi le società assicurative si sono trovate a sviluppare polizze completamente nuove, adeguando sistemi informatici, procedure e modalità di calcolo del rischio. In generale, l’assicurazione dei monopattini dovrebbe seguire un meccanismo simile a quello delle polizze RCA: il proprietario pagherà un premio annuale, il cui valore dovrebbe cambiare in base alla zona di residenza e alla classe di merito assegnata.

Quanto costano le polizze

Per quanto riguarda i costi, Assoutenti stima un premio annuale tra i 35 e i 55 euro, sebbene altre fonti indichino spese medie tra i 25 e i 150 euro. Chi non è in regola rischia sanzioni pecuniarie da 100 a 400 euro e il sequestro amministrativo del mezzo. Per tutelare i cittadini da eventuali incidenti causati da veicoli non in regola, è stato esteso anche ai monopattini il Fondo di garanzia per le vittime della strada.