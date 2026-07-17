Ewiva installerà 98 colonnine ultrafast in autostrada entro il 2027

Ewiva, operatore di stazioni di ricarica del Gruppo Enel, ha presentato ufficialmente un importante piano di espansione dell’infrastruttura di ricarica lungo la rete autostradale italiana. L’azienda si è infatti aggiudicata tre lotti dell’ultimo bando di Autostrade per l’Italia per la realizzazione e gestione degli impianti di ricarica in aree di servizio situate tra Nord, Centro e Sud.

18 nuove stazioni di ricarica

In particolare, il progetto prevede la realizzazione entro il 2027 di 18 nuove stazioni di ricarica ad alta potenza, che ospiteranno in totale 98 punti di ricarica in grado di erogare fino a 300 kW. I nuovi impianti andranno a consolidare un’infrastruttura capillare che ad oggi conta già oltre 1.800 punti di ricarica sul territorio nazionale.

Fotovoltaico e storage

Le nuove stazioni non saranno semplici distributori di energia, ma dei veri e propri hub tecnologici. Per la prima volta sulla rete Ewiva, le strutture saranno dotate di pensiline fotovoltaiche e di innovativi sistemi di accumulo energetico (storage), che permetteranno di immagazzinare l’elettricità nei momenti di basso carico o di massima produzione solare, per poi renderla disponibile durante i picchi di richiesta, riducendo i sovraccarichi sulla rete elettrica. Inoltre, per migliorare l’esperienza degli utenti, le stazioni saranno corredate di indicatori led “a semaforo" che indicheranno se una colonnina è libera, occupata o in manutenzione.

Sicurezza e pagamento semplificato

Grande attenzione è stata posta anche alla sicurezza e all’inclusività: le stazioni avranno videosorveglianza attiva 24 ore su 24, illuminazione intelligente e spazi di manovra accessibili alle persone con mobilità ridotta, in conformità con gli standard ANGLAT. Le procedure di utilizzo saranno all’insegna della massima semplificazione: gli utenti potranno pagare tramite carte contactless o direttamente con smartphone, oppure utilizzare la tecnologia Plug&Charge, che attiva l’erogazione di energia non appena il cavo viene connesso a un veicolo compatibile.