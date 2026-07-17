Volkswagen ID. Polo, il prezzo si abbassa con la batteria da 37 kWh

La ID. Polo è la prima auto elettrica della serie Volkswagen ID. a utilizzare una denominazione differente e il trucchetto commerciale ha funzionato. Le prevendite sono iniziate per il verso giusto rispetto alle sorelle elettriche della gamma, registrando subito 25.000 ordini. Il marchio di Wolfsburg ha reso inizialmente disponibili solamente le versioni top di gamma, chiaramente più care per poi concentrarsi sulle varianti più accessibili.

Il Gruppo Volkswagen ora ha proposto le alternative con batteria LFP da 37 kWh (331 km di autonomia) e powertrain da 85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV). Con gli allestimenti Trend, Life e Style, la compatta 100% elettrica parte da 24.995 euro sul mercato tedesco. La variante con batteria di dimensioni inferiori sotto il cofano è acquistabile in Italia solo nell’allestimento di lancio Edition 1.

Le caratteristiche della versione più accessibile

La nuova batteria offre un’autonomia WLTP fino a 334 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 90 kW (dal 10 all’80% in circa 23 minuti). Tale accumulatore è associato alle motorizzazioni da 116 CV e 135 CV. Il colosso tedesco ha intenzione di offrire la sua compatta a un pubblico più ampio possibile. Il modello con batteria da 37 kWh è concepito per gli amanti del green che cercano un’auto ideale per l’utilizzo urbano comodo.

La ID. Polo, elaborata sulla piattaforma MEB+, misura 4.053 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.530 mm altezza, con un passo di 2.600 mm. Il bagagliaio offre 435 litri, ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a ben 1.243 litri. Chi non si accontenta può scegliere la versione con 211 CV, batteria da 52 kWh e un’autonomia di oltre 450 km.

Allestimenti completi

Volkswagen ha messo a disposizione 3 diversi allestimenti: Trend, Life e Style. La versione base di serie garantisce i sistemi di assistenza alla guida come Side Assist e Lane Assist (incluso Emergency Assist). I gruppi ottici a LED con controllo automatico degli abbaglianti, il Digital Cockpit con schermo da 10 pollici, il sistema di infotainment Innovision da 13 pollici, il volante multifunzione in similpelle e il climatizzatore automatico.

Sul piano estetico la vettura è convincente e la parte anteriore utilizza un cofano corto e inclinato, come la storica variante termica. Presto dovrebbero arrivare anche i prezzi ufficiali per il mercato italiano. Come detto l’allestimento Trend in Germania parte da 24.995 euro, mentre gli allestimenti Life e Style, abbinabili alla piccola batteria da 37 kWh, sono disponibili a partire da 29.195 euro.