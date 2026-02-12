Novità Skoda Fabia 2026, allestimenti Your Way e Be More e un nuovo colore. Ecco i prezzi

Debutta in Italia la Skoda Fabia 2026. Il nuovo Model Year non introduce particolari novità per quanto riguarda l’auto vera e propria, quanto piuttosto una razionalizzazione della gamma. Gli ordini sono già stati aperti, con prezzi a partire da 20.700 euro. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire le novità.

UN NUOVO COLORE CON TROLLEY DEDICATO

Arriva la nuova colorazione Green Flow, grazie alla collaborazione con l’azienda italiana di travel design Crash Baggage, che ha realizzato uno dei suoi trolley nella stessa tinta dell’auto. Chi sceglierà questa tinta per la sua Fabia, riceverà in omaggio un trolley dello stesso colore, indipendentemente dalla motorizzazione scelta.

NUOVE VERSIONI YOUR WAY E BE MORE

La gamma di Skoda Fabia 2026 è stata arricchita dalle nuove versioni Your Way e Be More, pensate espressamente per il nostro mercato. Entrando nel dettaglio, Fabia Your Way sostituisce la Young Edition e oltre alla dotazione di serie della versione base Selection, offre gli alzacristalli elettrici posteriori, i cerchi in lega da 15 pollici in colore argento o neri, sensori di parcheggio con retrocamera e vernice metallizzata o pastello. Invece, la versione Be More aggiunge a quanto offre l’allestimento Your Way vari dettagli verniciati in nero lucido, il tetto nero a contrasto, i cerchi in lega da 16 pollici (argento o neri) e i vetri posteriori oscurati. Si aggiungono alla dotazione di serie anche il sistema Kessy per apertura e avviamento senza chiave e la connettività remota al veicolo tramite app.

PREZZI

I prezzi delle nuove versioni partono da 21.850 e 22.600 euro. Di seguito il completo listino prezzi di Skoda Fabia 2026.