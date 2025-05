Skoda Fabia, nuovo traguardo raggiunto: 5 milioni di unità prodotte

5 milioni di Fabia prodotte, questo è il traguardo raggiunto da Skoda da quando questo modello aveva fatto il suo debutto nel 1999. In breve tempo, la Fabia è diventata sempre più importante per la casa automobilistica, arrivando ad essere una delle sue colonne portanti. I numeri parlano molto chiaro, visto che nel solo 2024 è stato il terzo veicolo più popolare di Skoda, con 117.100 unità consegnate in tutto il mondo. Dopo 4 generazioni, Fabia rimane ancora estremamente popolare e questo successo le consentirà di vivere a lungo. Infatti, la casa automobilistica ha annunciato che continuerà a produrre questo modello con motori endotermici anche dopo il 2030. Il nome Fabia è anche saldamente radicato alla storia del Motorsport. Fabia Rally2, la Fabia Rally2 evo e l’attuale Skoda Fabia RS Rally2 .

4 GENERAZIONI DI SUCCESSO

La prima generazione debuttò nel 1999 come berlina a cinque porte, con una lunghezza di 3.960 mm. Meno di un anno dopo, è stata introdotta la versione Wagon, seguita dalla berlina tre volumi nel 2001. Costruita sulla piattaforma PQ24, la prima Fabia offriva un’ampia gamma di propulsori. Nel marzo 2003 venne lanciata la versione sportiva RS, equipaggiata con motore 1.9 TDI da 96 kW (131 CV).

Nel 2007 arrivò la seconda generazione, basata sulla stessa piattaforma. Crescono le dimensioni, era più lunga di 22 mm e più alta di 47 mm della precedente. Sei mesi dopo seguì la variante Wagon. Nel 2009 la gamma è stata ampliata con la versione Scout con caratteristiche di design off-road, la RS con motore a benzina turbo 1.4 TSI da 132 kW (172 CV) e la versione Monte Carlo.

La terza generazione è arrivata poi nel 2014. Costruita sulla piattaforma PQ26, presentava nuove proporzioni: 90 mm più larga e 30 mm più bassa rispetto alla precedente. Maggiore enfasi sulla sicurezza: Fabia disponeva di Front Assist, cruise control adattivo e rilevamento della stanchezza del conducente. Il restyling del 2018 ha aggiunto novità, tra cui i fari Full LED e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Infine, l’attuale generazione ha debuttato nel 2021 come berlina a cinque porte, sviluppata sulla piattaforma MQB-A0. Oggi Fabia è proposta in Italia con una gamma di motorizzazioni benzina con potenze da 80 CV a 150 CV. All’inizio del 2025, anno in cui si celebrano i 130 anni dalla fondazione della Casa boema, Skoda Italia ha presentato la nuova versione “Fabia 130 Edition” studiata espressamente per venire incontro alle esigenze dei clienti italiani.