Questa è la nuova DS N°4, debutta il restyling della DS 4 che cambia così

Questa è la nuova DS 4, anzi la nuova DS N°4. La casa automobilistica francese ha infatti deciso di adottare la stessa nomenclatura scelta per l’ammiraglia elettrica DS N° 8. Il restyling del crossover si presenta con un look evoluzione di quello attuale. La piattaforma non cambia e tra le novità, arriva anche la motorizzazione elettrica che era comunque attesa visto che se ne parlava da tempo. Per il momento non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda i prezzi italiani. Maggiori novità in tal senso sarebbero attese in breve tempo.

ESTERNI ED INTERNI

Nuova DS N°4 è un modello di segmento C che presenta una lunghezza di 4,40 m, larghezza di 1,87 m e altezza di 1,47 m e dispone di un passo di 2,67 metri. La capacità del bagagliaio arriva fino a 430 litri. Questa capacità è della Hybrid, perché per la Plug-in si scende a 390 litri, mentre per l’elettrica non si va oltre 360 litri. Le proporzioni rispetto al modello precedente non cambiano, ma il look evolve, soprattutto davanti dato che il frontale è stato ridisegnato e si caratterizza, adesso, per una nuova griglia nero lucido attraversata centralmente da sottili elementi a LED che collegano idealmente i due gruppi ottici.

Il logo centrale è illuminato. Il cofano anteriore è stato allungato di 12 mm, mentre sull’allestimento top di gamma troviamo i fari DS MATRIX LED VISION, che combinano luci a matrice e direzionali per offrire la migliore qualità di illuminazione possibile. Dietro, i fari interamente a LED incorporano una nuova copertura “Dark Chrome”, messa in risalto da sfaccettature in rilievo incise al laser. Di serie su tutte le motorizzazioni cerchi da 19 pollici, ma sulla Plug-in si potrà optare anche per cerchi in lega da 20 pollici.

Salendo a bordo, la nuova DS N°4 offre la classica eleganza dei modelli della casa automobilistica francese. Per esempio, troviamo inserti in rilievo Clous de Paris, una finitura ispirata all’alta orologeria. Ovviamente, è presente tanta tecnologia a partire dal quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, che si ispira alla grafica della N°8, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 10 pollici dotato della piattaforma DS IRIS SYSTEM. Non manca nemmeno un assistente vocale che integra ChatGPT per una migliore interazione con i passeggeri.

Nell’allestimento top di gamma, gli interni offrono rivestimenti in pelle Nappa Criollo Marrone o l’Alcantara nera, impreziositi da finiture Light Gold. Tra gli optional c’è l’impianto audio FOCAL ELECTRA dotato di 14 altoparlanti.

MOTORI IBRIDI

Nuova DS N°4 si potrà avere innanzitutto nelle versioni Mild Hybrid e Plug-in. Il modello Hybrid adotta il ben noto powertrain composto da un motore Puretech 3 cilindri di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad cambio automatico a 6 rapporti che all’interno integra un’unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema arriva a 145 CV. A bassa velocità e per brevi tratti è possibile avanzare in modalità solo elettrica.

C’è poi la DS N°4 Plug-in Hybrid dotata di un motore a benzina turbo a 4 cilindri di 1,6 litri da 180 CV abbinato ad un propulsore elettrico da 110 CV, integrati da un nuovo cambio automatico a doppia frizione eDCT7. La potenza di sistema arriva a 225 CV con 360 Nm di coppia. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in soli 7,1 secondi, 0,3 secondi più veloce del modello di generazione precedente. Il modello PHEV dispone di una nuova batteria con capacità netta di 14,6 kWh che permette un’autonomia in modalità 100% elettrica di 81 km WLTP. Oltre al caricabatterie di bordo di serie da 3,7 kW, è disponibile come opzione una versione da 7,4 kW che consente una ricarica più rapida dalle colonnine pubbliche.

DS N°4 E-TENSE ELETTRICA

Il modello elettrico è proposto con un singolo motore da 213 CV e 343 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità netta di 58,3 kWh che permette una percorrenza di 450 km WLTP. In corrente alternata è possibile ricaricare fino a 11 kW, mentre in corrente continua fino a 120 kW (dal 20% all’80% di carica in circa 30 minuti). Per migliorare l’efficienza aerodinamica, questo modello adotta alcuni accorgimenti, tra cui un’altezza da terra ridotta di 10 mm, oltre ad alcuni elementi aerodinamici quasi invisibili all’interno della griglia che contribuiscono a ridurre la resistenza aerodinamica. N°4 offre la funzionalità V2L (Vehicle to Load) che consente di fornire energia a una fonte esterna all’auto tramite un adattatore speciale.

ANCHE DIESEL MA NON SUBITO

Non solo motorizzazioni elettrificate perché più avanti arriverà un modello diesel equipaggiato con il 1.5 BlueHDi da 130 CV. Ovviamente, il nuovo modello adotta tutta una serie di sistemi ADAS di ultima generazione che permettono di arrivare a disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.