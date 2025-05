Stellantis, presto un aggiornamento del Piano per l'Italia. Quali novità in arrivo?

Stellantis si prepara ad aggiornare il Piano per l’Italia e sembra che siano in arrivo importanti novità sul fronte delle assegnazioni produttive. Non bisognerà attendere troppo per scoprire cosa ha in mente il Gruppo automobilistico perché il responsabile per l’Europa, Jean-Philippe Imparato, intervenendo all’Automotive Dealer Day 2025 di Verona, ha anticipato che le novità saranno svelate nel corso del mese di giugno. Tra un mesetto, quindi, ne sapremo molto di più. Cosa bolle in pentola?

QUALI NOVITÀ IN ARRIVO?

Per il momento, Imparato ha fornito solamente alcuni indizi che comunque fanno già capire, in parte, in che direzione si muoverà Stellantis in Italia. Innanzitutto, nel corso dei prossimi giorni il manager incontrerà il Governo per fare il punto della situazione. Parlando all’appuntamento di Verona, Imparato ribadisce la necessità di muoversi velocemente per poter continuare a competere in un mercato sempre più difficile. Durante il suo intervento, il manager di Stellantis ha parlato del rilancio di Maserati e quindi è probabile che una delle novità dell’aggiornamento del Piano per l’Italia riguardi proprio la Casa del Tridente. Non sarebbe un sorpresa che Stellantis delineasse una nuova strategia industriale per questo marchio che oggi sta attraversando un momento di difficoltà.

Tra le novità, si prevedono aggiornamenti su motori e veicoli commerciali. Possibile, infatti, che vengano aumentate le produzione dei motori ibridi. Imparato parla infatti della sfida di lanciare più auto sul mercato ma con le motorizzazioni giuste, sviluppando soprattutto ibridi e range extender. Del resto, ha evidenziato il manager, in Europa oggi la maggiore quota di mercato è ad appannaggio delle auto ibride.

Insomma, pare che siano in arrivo interessanti novità per il Piano dell’Italia che era stato lanciato, ricordiamo, a dicembre 2024.

LA CINA NON HA GIÀ VINTO

Aggiornamento del Piano per l’Italia a parte, Imparato ha parlato anche dell’Europa chiedendo che si lavori sui costi di regolamentazione, rilanciando l’idea di un sistema di rottamazione a livello europeo che permetta di accelerare il rinnovo del parco circolante, puntando sull’ibrido per ridurre le emissioni. Inoltre, il manager di Stellantis evidenzia di non condividere il pensiero che la Cina ha già vinto. La sfida con l’industria cinese si può ancora affrontare e magari anche vincere.