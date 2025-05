La De Tomaso P72 è finalmente arrivata ed è bellissima

Bellissima, questa è la De Tomaso P72 che finalmente è pronta per arrivare su strada. La casa automobilistica ha infatti mostrato le immagini del modello di produzione le cui consegne inizieranno entro la fine dell’anno. Si tratta di un vero gioiello frutto del lavoro di De Tomaso Automobili che rende omaggio alla sua lunga storia ed è ispirato alla De Tomaso P70 del 1965, frutto della collaborazione tra Alejandro De Tomaso e Carroll Shelby.

Il lavoro di sviluppo è stato lungo per perfezionare ogni dettaglio. Il concept era stato presentato ne 2019 durante il Goodwood Festival of Speed. Successivamente, la casa automobilistica confermò di voler portare su strada il concept realizzando una piccola serie limitata. Infatti, ne saranno prodotte solamente 72 unità. Finalmente, questo gioiello su 4 ruote è pronto.

BELLISSIMA

Esteticamente, la P72 non si discosta molto dal prototipo originale, il che è una buona notizia. Le linee sinuose della P72 si snodano su di un telaio monoscocca formato da un unico pezzo continuo di fibra di carbonio, che si estende anche ai telaietti anteriori e posteriori. Non ci sono incollaggi, né saldature; De Tomaso al riguardo afferma che il suo telaio stabilisce un “nuovo punto di riferimento". Questa soluzione ha permesso di migliorare la rigidità e di ridurre il peso (1.500 kg). La supercar poggia su di una piattaforma tutta nuova che De Tomaso ha affinato costantemente nel corso degli anni. Grazie a questo lavoro è stato possibile ottenere una distribuzione ottimale del peso ed un baricentro basso, fondamentali per poter esaltare l’esperienza di guida. La carrozzeria è in fibra di carbonio e i fortunati clienti avranno la possibilità di scegliere tra diverse finiture.

UN’AUTO ANALOGICA

Oggi, le moderne auto, anche le più sportive, adottano soluzioni tecnologiche avanzate, riempiendo gli interni di grandi schermi. La nuova De Tomaso P72 non segue questa moda e presenta un abitacolo “analogico". Niente schermi e niente infotainment, ma solo un abitacolo alla vecchia maniera con strumentazione analogica racchiusa in molteplici quadranti circolari. Il tutto, spiega De Tomaso, per consentire al conducente di concentrarsi completamente sulla guida senza distrazioni. Cura artigianale per gli interni con rivestimenti in pelle cucita a mano ed elementi in alluminio fresati singolarmente.

MOTORE V8

Il cuore pulsante della De Tomaso P72 è un motore V8 sovralimentato da 5 litri che, secondo De Tomaso, è stato sviluppato esclusivamente per questo veicolo. La casa automobilistica non ha voluto condividere molti dettagli sulle specifiche tecniche della su nuova supercar, ma comunque sappiamo che tale unità è in grado di erogare oltre 700 CV e 820 Nm di coppia. La trazione è posteriore ed è presente un cambio manuale a 6 marce dotato di rapporti corti per esaltare la reattività dell’auto e non per cercare solo la velocità massima. Non ci sono modalità di guida, ma le sospensioni pushrod sono dotate di ammortizzatori regolabili manualmente a tre vie che consentono al conducente di personalizzare l’auto in base al proprio stile di guida.