Rivoluzione ADUO in F1, asso nella manica per Ferrari

La prossima tappa del campionato 2026 si correrà al RB Ring e rischia di essere una delle più importanti del storia recente di Ferrari. Dopo il primo storico successo ottenuto a Barcellona di Lewis Hamilton, a Maranello sono continuati i lavori di sviluppo della SF-26. La squadra sta seguendo le indicazioni del 7 volte campione del mondo che, complice il ritiro di Kimi Antonelli in Spagna, si è anche rilanciato in classifica a -41. La Rossa si presenterà con un aggiornamento tecnico nella sfida di Spielberg.

L’Audi ha già usato il primo dei due gettoni ADUO previsti nel 2026 dopo che la FIA ha informalmente avvisato le squadre delle valutazioni sulla potenza dei PU nel weekend del GP di Monaco. Il primo motore evoluto con l’ADUO, come riportato sulle colonne di Motorsport.com, ha fatto il suo esordio in pista a Barcellona e rappresenta una grande notizia anche per gli uomini in Rosso che potrebbero ottenere ulteriori miglioramenti. Del resto, l’esperto pilota Nico Hulkenberg sul Circuit de Catalunya era in piena lotta per la top 10 quando un sassolino ha colpito l’estintore mandando in protezione di sicurezza l’intera PU, spegnendo anche i sogni di gloria del team principal Binotto.

Speranza Ferrari

Che la Casa dei Quattro Anelli avesse già pronto il primo sviluppo ADUO è stata una sorpresa passata quasi in sordina. In Catalogna, Hulkenberg è entrato in Q3 per la prima volta in stagione e si trovava in zona punti prima dello sciagurato DNF. Un chiaro segnale che l’ADUO può garantire effettivamente un passo in avanti. Nel GP d’Austria il Cavallino potrebbe compiere progressi con il surplus di potenza del primo propulsore aggiornato grazie a uno dei due gettoni ADUO a disposizione.

La SF-26 è al 4% di deficit dalla PU di riferimento e può sviluppare due volte in questa annata con altri due gettoni in vista di un 2027 dove sarà tra le protagoniste. Per ora la Rossa si è dimostrata seconda forza ed Enrico Gualtieri, direttore tecnico Power Unit, ha confermato l’introduzione del primo dei due step di evoluzione del motore Ferrari nel Gran Premio d’Austria per puntare a un netto passo in avanti. Per ora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale sulla classifica dei motori termici più potenti né un via libera ufficiale.

Parlerà il cronometro

Su una pista dove Leclerc si è quasi sempre espresso al top, vincendo anche l’edizione 2022, la Rossa proverà il colpaccio. Audi ha già fatto la sua mossa e, in base alle prime indiscrezioni, l’ADUO dovrebbe garantire circa 5 cavalli in più, con altri 2-3 cavalli prodotti dalla nuova benzina omologata dalla Shell. I tifosi Ferrari sperano di vedere una sfida accesa con la Mercedes che ha dimostrato di avere punti deboli.

I recenti ritiri di Russell e Antonelli testimoniano che la Freccia d’Argento ha dei problemi e toccherà al numero 16 e al pluricampione anglocaraibico alzare il livello di pressione nel weekend. Tra poche ore scopriremo se la Ferrari ha realmente imboccato la strada giusta.