Gilles Villeneuve, in arrivo un nuovo film: uscita e trailer

Tra i cavalieri del rischio più noti al mondo c’è un ragazzo canadese dalla faccia pulita e dal piede pesante, in grado di accendere l’entusiasmo degli appassionati e soprattutto di Enzo Ferrari. Gilles Villeneuve è stato genio e rivoluzione negli autodromi, dopo gli inizi a bordo di pesanti motoslitte nella provincia del Québec.

Il nativo di Saint-Jean-sur-Richelieu, dopo aver conquistato il campionato di Formula Atlantic canadese e statunitense, venne catapultato in F1 grazie a McLaren. Il team di Woking diede una chance a Gilles in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 1977. Concluse undicesimo e nel corso della medesima annata la Scuderia Ferrari lo ingaggiò per le ultime due sfide stagionali in sostituzione dell’esperto Niki Lauda.

Presto sui grandi schermi

L’11 novembre le sale cinematografiche canadesi accoglieranno la pellicola su Gilles. Forte del riscontro positivo del film “F1: The Movie”, si sta continuando a investire, come confermato dal CEO Domenicali, in storie legate agli eroi del circus. Il film “Gilles Villeneuve: Rise of a Champion” vedrà la luce dopo due anni di rimandi, dato che il regista Daniel Roby aveva lasciato i lavori in corso a causa delle differenze di vedute con la produzione. Verrà trasmesso in Québec ma ancora non ci sono notizie sulla distribuzione internazionale.

L’opera realizzata da Entract Films e distribuita da un piccolo distributore canadese indipendente Les Films Opale sarà proiettata in anteprima durante il Toronto Film Festival, in Ontario, dal 10 al 20 settembre. Gilles Villeneuve sarà interpretato da Remi Goulet per via della grande somiglianza fisica con il pilota. Date una occhiata al trailer in basso in lingua francese.

Legame con Maranello

Nel 1977, al volante della Rossa in Canada e in Giappone, non strappò punti, creando già i primi malumori. In molti ritenevano folle la promozione di un rookie, ma Enzo Ferrari intravide delle qualità che lo portarono a confronti scomodi con leggende dell’automobilismo come Nuvolari. Nel corso della sua breve carriera, a causa della prematura morte nel Gran Premio del Belgio 1982 sul circuito di Zolder a bordo della Ferrari 126 C2, si aggiudicò sei successi in F1, una vittoria nella Race of Champions del 1979 a Brands Hatch (gara non valida per il titolo), oltre ad un secondo posto nella classifica del Mondiale 1979 alle spalle del compagno di squadra Jody Scheckter.

Gilles Villeneuve divenne una icona per il suo stile di guida coraggioso e combattivo. Le sue performance erano condite da quel briciolo di spregiudicatezza che fece la gioia dei tifosi della Scuderia modenese. Pur non avendo una monoposto all’altezza del suo talento e dei suoi competitor, è ricordato per delle imprese impavide, sebbene non abbia mai vinto un titolo mondiale nella massima categoria del Motorsport.