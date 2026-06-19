Il bolide dedicato a Niki Lauda, svelato in anteprima in attesa di Goodwood

La Gordon Murray T.50s Niki Lauda farà il suo esordio ufficiale a Goodwood, insieme ad altri modelli esclusivi. Al Festival of Speed 2026 si celebrerà un campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Motorsport. La Gordon Murray Automotive, il marchio britannico fondato dal celebre progettista di Formula 1, ha creato l’oggetto del desiderio per tutti gli appassionati che hanno ammirato in pista le epiche battaglie del pilota austriaco.

La prima T.50s Niki Lauda consegnata a un cliente farà il suo debutto pubblico mondiale nella vetrina di Goodwood. Il brand creato da Murray, in meno di sei anni, è passato dalla presentazione della T.50 alla consegna di 100 esemplari ai clienti. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 (nel 1975 e 1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren), scomparso il 20 maggio 2019, verrà ricordato con una edizione limitata che potrà essere sfruttata solo in pista.

Tributo alla leggenda

Per non dimenticare Niki Lauda, uno dei volti più celebri del libro della F1, i tecnici britannici guidati dal progettista Murray hanno estremizzato la T.50, omaggiando la prima vittoria strappata da Gordon Murray in Formula 1 nel 1974 sul circuito di Kyalami, in Sudafrica. La carrozzeria bianca è arricchita da dettagli ispirati alla bandiera sudafricana, mentre il numero 7 nero lucido riporta alla mente la mitica Brabham BT44 portata al trionfo dal driver argentino Carlos Reutemann.

La vettura britannica fa parte di una serie limitata di soli 25 esemplari e rappresenta una delle creazioni più esclusive della Gordon Murray Automotive. Sotto il cofano pulsa rigorosamente un motore V12 aspirato che è montato anche sulla T.50s. Nell’industria attuale dell’automotive sempre più condizionata dalla tendenza elettrica, questa vettura 100% termica rappresenta una boccata d’ossigeno attesa dai facoltosi puristi.

Sviluppo repentino

“In appena sei anni dal debutto della T.50, il team ha progettato, sviluppato, costruito e consegnato 100 vetture ai clienti di tutto il mondo. Abbiamo inoltre avviato la produzione della T.50s e stiamo portando avanti lo sviluppo della T.33 e della T.33 Spider. È un privilegio creare supercar leggere e raffinate per i nostri clienti e condividerle con gli appassionati”, ha affermato Gordon Murray, Executive Chairman di Gordon Murray Automotive.

Sulla collina inglese i fari saranno puntati anche sul prototipo Le Mans GTR XP1, una futura produzione limitata di 24 unità, e la T.33 Spider VP12, uno degli ultimi prototipi di validazione del modello scoperto prima del concreto avvio della produzione. Ci sarà tantissimo da vedere e da vivere per gli appassionati che voleranno al Festival of Speed che si svolgerà, come ogni anno, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.