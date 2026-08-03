Cina, stop alle luci blu sulle auto hi-tech: non sono a norma

Negli ultimi due anni erano diventate un vero e proprio tratto distintivo delle auto hi-tech in Cina. Parliamo delle luci blu esterne pensate per far sapere a pedoni e automobilisti che la macchina sta guidando (quasi) da sola. A quanto pare una moda tecnologica destinata a durare poco, dato che il Ministero dell’Industria di Pechino ne ha appena ordinato il blocco immediato. Perché? Semplice… non sono a norma.

La notizia, emersa inizialmente da una nota interna pubblicata dal blogger automotive Sun Shaojun, ha trovato presto riscontro nel settore. La testata economica Yicai, citando fonti interne alle case automobilistiche, ha confermato che dal 27 luglio 2026 lo stop riguarda la produzione e l’omologazione di tutti i nuovi modelli.

Tra le prime a prendere atto della svolta c’è Geely Auto. Il gruppo ha fatto sapere che si adeguerà senza esitazioni alle nuove regole, in attesa che il Ministero sciolga il nodo più spinoso, ovvero cosa fare con le migliaia di macchine già incrociate per strada con il pallino blu acceso. Dal MIIT, per il momento, non è ancora uscito un comunicato formale, ma tra gli addetti ai lavori nessuno ha dubbi sulla direzione presa.

Il nodo del regolamento GB 4785

A fermare i produttori è una norma tecnica esistente da anni ma spesso interpretata con troppa disinvoltura: lo standard nazionale GB 4785-2019. Approvato a fine 2019 ed entrato in vigore nell’estate del 2020, il regolamento fissa regole rigide su quali luci un veicolo possa montare all’esterno e di che colore debbano essere. L’elenco ammette soltanto quattro tinte: bianco, giallo, rosso e ambra. Il blu semplicemente non esiste.

Eppure, gli Automated Driving System Marker Lamps (questo il nome tecnico delle spie) avevano preso rapidamente piede. A fare da apripista era stata Li Auto nell’agosto del 2022 con il SUV L9. In breve tempo, quasi tutti i big delle auto elettriche e connesse, da BYD e Nio fino a Xpeng e Xiaomi, avevano iniziato a montare le proprie luci blu per mostrare all’esterno la “presenza" del cervello elettronico.

L’intento originario era quello di aumentare la trasparenza su chi stesse guidando (se l’uomo o la macchina), ma senza regole condivise la situazione è sfuggita di mano. Ogni marchio ha scelto posizioni, sfumature di blu e livelli di intensità luminosa differenti. Risultato? Diversi automobilisti hanno iniziato a lamentarsi di spie a LED piazzate proprio all’altezza degli occhi di chi segue, capaci di trasformarsi in fastidiosi abbaglianti di notte o durante le giornate di pioggia.

La fine dell’anarchia progettuale sulle smart car

Il ban delle spie blu rientra in un quadro più ampio. La fine del periodo di tolleranza con cui Pechino ha guardato alle sperimentazioni visive e tecnologiche dei propri costruttori. Negli ultimi anni le autorità cinesi sono già intervenute a regolare soluzioni di design audaci arrivate sul mercato senza troppi filtri, come le maniglie a scomparsa, il sistema di guida a pedale unico, i comandi del cambio affidati esclusivamente ai display touch e i volanti a cloche. Un chiaro segnale che, quando si parla di automobili, la sicurezza stradale e l’omogeneità dei comandi vengono prima dell’effetto novità.