Ecco Audi R26 Concept, manifesto di design: tutto pronto per il debutto in Formula 1

Il debutto in Formula 1 di Audi si sta avvicinando e la casa dei 4 anelli inizia a svelare le sue carte. Infatti, ha presentato Audi R26 Concept, una monoposto che può essere considerata come una sorta di manifesto che anticipa livrea, linee e filosofia della vettura che sarà presentata all’inizio del mese di gennaio 2026.

Audi R26 Concept è una delle prime espressioni della nuova identità visiva del Marchio. Superfici grafiche minimaliste, definite da precisi tagli geometrici, si integrano con le geometrie della vettura da corsa. La palette colori include titanio, nero carbonio e il nuovo rosso Audi. Come parte di questa identità, Audi sfoggerà gli anelli in rosso, volti a sottolineare la presenza in Formula 1.

Così descrive la casa automobilistica il concept della sua futura monoposto di Formula 1.

AUDI PRONTA A DEBUTTARE IN FORMULA 1

Oramai è tutto pronto per il debutto della casa dei 4 anelli nel Circus iridato. Ricordiamo che all’inizio di quest’anno Audi ha acquisito integralmente il Gruppo svizzero Sauber. Al comado dell’Audi F1 Project ci sono due esperti manager di Formula 1 e cioè l’ex Team Principal della Ferrari Mattia Binotto e Jonathan Wheatley (ex Red Bull), che riportano direttamente al CEO di Audi Gernot Döllner. E i piloti? Il tedesco Nico Hülkenberg e il brasiliano Gabriel Bortoleto.

Il motorsport fa parte del DNA Audi e ha sempre costituito una straordinaria “palestra” per il progresso tecnologico e l’innovazione. Dalla prima auto da Gran Premio a motore centrale alla trazione integrale quattro nei rally, ai propulsori Diesel, ibridi ed elettrici a Le Mans sino alla Formula E e alla Dakar, Audi ha portato al successo ogni progetto sportivo con determinazione, coraggio, perseveranza e spirito di squadra, aprendo nuove strade. L’impegno in Formula 1 si basa sui medesimi presupposti.

I nuovi regolamenti tecnici in vigore in Formula 1 a partire dal 2026 costituiscono un’opportunità per Audi. Tutti i concorrenti dovranno infatti familiarizzare con le nuove disposizioni e soluzioni tecniche a livello di telaio e motore.

LA NUOVA POWER UNIT

Dalla primavera del 2022, Audi sta sviluppando la sua power unit a Neuburg an der Donau, in Germania. Il powertrain è costituito da un motore a combustione interna V6 con cilindrata di 1,6 litri e turbocompressore, un sistema di recupero dell’energia (ERS) che include la batteria ad alto voltaggio (ES, energy storage) e un’unità motore-generatore elettrico (MGU-K) nonché un’unità di controllo elettronico (CU-K). Oltre al propulsore, a Neuburg è in fase di sviluppo anche il cambio.

I nuovi regolamenti tecnici prevedono che la potenza del motore elettrico venga triplicata e in futuro sarà paragonabile a quella del V6 a combustione che dal 2026 verrà alimentato con carburanti sostenibili. Audi collabora con l’azienda britannica bp su questo tema sin dal 2022.