Al debutto la Yamaha TMAX 25th Anniversary, caratteristiche e prezzo di questa edizione speciale

Yamaha TMAX non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Il maxi scooter compie 25 anni e per celebrare questa ricorrenza, la casa giapponese ha annunciato la Yamaha TMAX 25th Anniversary. Si tratta di una versione speciale che sarà disponibile per solo un anno e si caratterizzerà per una serie di dettagli esclusivi.

LOOK SPECIALE PER I 25 ANNI DEL TMAX

Questa versione del maxi scooter giapponese si riconosce per una serie di caratteristiche speciali tra cui la sella rossa con doppia cucitura a rilievo, oltre a una carrozzeria esclusiva in Dark Gray Metallic con boomerang a contrasto in Light Gray Metallic ispirati al Black MAX Special Edition del 2006. Oltre alla sella rossa e ai badge dedicati a questa serie speciale, Yamaha TMAX 25th Anniversary 2026 è dotato anche di un paramotore anodizzato trasparente. Inoltre, i cerchi da 15 pollici presentano una finitura nera. Dal punto di vista tecnico, invece, nulla cambia rispetto alla Yamaha TMAX 2026.

MOTORE BICILINDRICO DI 560 CC

Dunque, il cuore pulsante del maxi scooter è sempre il motore bicilindrico EURO5+ da 560 cc in grado di erogare 35 kW e 55 Nm. Peso di 219 kg col pieno. Il maxi scooter può contare su di una forcella a steli rovesciati e il forcellone in allumino in stile motociclistico, mentre parlando dell’impianto frenante troviamo doppi dischi anteriori da 267 mm e un disco posteriore da 282 mm.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Edizione speciale esclusiva per un solo anno

Coprisella rossa 25 Anniversary e badge 3D del Black MAX

Colore speciale

Dettagli di design esclusivi

Motore da 560 cc conforme a EURO5+

Design avanzato del telaio

Tecnologia di controllo elettronico

Schermo TFT da 7 pollici connesso

Navigazione Garmin

Ergonomia ottimizzata

Ampio spazio di carico

Accensione senza chiave Smart Key

PREZZO

Yamaha TMAX 25th Anniversary sarà disponibile nel primo trimestre del 2026 e solo per un anno come accennato all’inizio. Il prezzo? 13.999 euro.