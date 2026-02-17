Yamaha NMAX 155 Tech Max, lo scooter con trasmissione elettronica

Il nuovo Yamaha NMAX 155 Tech Max aggiunge per il 2026 una nuova dimensione alla linea di scooter di grande successo del brand con l’introduzione della tecnologia YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission). Tra le specifiche premium del modello raffigurano il cruscotto TFT da 4,2 pollici connesso, navigazione Garmin gratuita e una selle con finitura in ecopelle, oltre ovviamente all’esperienza di guida offerta dalla nuova trasmissione.

Le caratteristiche dell’NMAX 155 Tech Max saranno apprezzate specialmente dai possessori di patente A2 o A3 che vogliono elevare la loro esperienza di guida rispetto ad un 125, mantenendo comunque elementi chiave come consumi pari a 2,4 litri/100 km.

Sull’onda del grande successo commerciale della gamma NMAX, nel 2025 Yamaha ha ampliato la propria offerta di scooter sportivi con i nuovi NMAX 125 e NMAX 125 Tech Max, modelli dal design sportivo ispirato al DNA Max e contraddistinti da una qualità costruttiva premium. A questi ora si aggiunge il nuovo NMAX 155 Tech Max, che amplia ulteriormente la famiglia.

Il nuovo NMAX 155 Tech Max introduce, come anticipato, l’innovativa trasmissione YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Trasmission), che porta l’esperienza di guida ad un livello superiore permettendo di scegliere tra modalità Sport e Town: nella prima il rapporto si accorcia per garantire regimi più elevati, accelerazioni brillanti e maggiore freno motore in decelerazione, mentre nella seconda viene privilegiata la fluidità e il comfort con giri più bassi e una guida rilassata; il sistema mantiene inoltre l’ultima modalità selezionata anche dopo lo spegnimento.

A questa tecnologia si affianca la funzione Downshift, attivabile tramite pulsante o con una rapida apertura del gas, che assicura accelerazioni più pronte e un maggiore controllo grazie all’aumento del freno motore, offrendo sensazioni simili a quelle di una moto con cambio tradizionale. Il tutto è abbinato al motore EURO5+ Blue Core da 155 cc firmato Yamaha, dotato di tecnologia Variable Valve Actuation (VVA), componenti interni riprogettati per ridurre gli attriti ed emissioni contenute, oltre ai sistemi Start & Stop e Smart Key, per un perfetto equilibrio tra prestazioni sportive, efficienza e praticità quotidiana.

Lo stile dinamico di NMAX 155 Tech Max affonda le sue radici nel DNA MAX di Yamaha, nato nel 2001 con il lancio dell’iconico TMAX, modello che ha rivoluzionato il segmento dei maxi scooter sportivi: il caratteristico design Boomerang, gli sbalzi compatti e la carenatura anteriore verticale conferiscono a questo scooter un’immagine forte e moderna, valorizzata da pedane ampie e da un’ergonomia studiata per offrire comfort e controllo. L’allestimento premium include un cruscotto TFT a colori da 4,2" con navigazione Garmin e connettività tramite App MyRide, che permette di gestire notifiche, chiamate e musica, oltre ad un esclusivo sedile in ecopelle con cuciture dorate.

Il telaio compatto assicura equilibrio tra rigidità e agilità, supportato da forcelle telescopiche da 100 mm e doppio ammortizzatore posteriore da 91 mm, mentre i cerchi in alluminio da 13 pollici con pneumatici maggiorati e i freni a disco da 230 mm con ABS garantiscono stabilità e sicurezza. Completano la dotazione l’ampio vano sottosella, le tasche anteriori con presa USB-c e l’illuminazione full LED con firma luminosa distintiva.

NMAX 155 Tech Max è disponibile presso le concessionarie italiane da febbraio, disponibile nelle colorazioni Crystal Graphite e Midnight Black ad un prezzo di 4.099€ franco concessionario.