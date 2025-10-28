Svelata la nuova Yamaha XSR900 GP 2026: omaggio a "King" Kenny Roberts

Yamaha XSR900 GP è il modello di punta della gamma Sport Heritage dell’azienda giapponese ed è stata progettata per evocare i ricordi dell’epoca d’oro del motociclismo. Con il Model Year 2026, questa moto riceve un piccolo aggiornamento con l’introduzione di una nuova livrea pensata per celebrare uno dei più grandi campioni del motociclismo e cioè “King" Kenny Roberts. Il primo campione del mondo americano, “King Kenny" ha conquistato tre titoli nella classe 500, ha trascorso 13 anni con Yamaha ed è considerato una leggenda delle competizioni AMA con numerose prestazioni memorabili, tra cui la sua partecipazione all’Indy Mile del 1975.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il look della moto ricorda quello della YZR500. In particolare, il design della carena e della sella, è ispirato al modello YZR Grand Prix. Sebbene il design richiami i modelli del passato, la tecnologia che offre la Yamaha XSR900 GP 2026 è quella di ultima generazione. Il cuore pulsante è infatti il bicilindrico CP3 da 890 cc in grado di erogare 119 CV e 93 Nm di coppia. La moto può contare pure sulla piattaforma IMU a 6 assi. Non mancano nemmeno la frizione antisaltellamento e la strumentazione con schermo a colori da 5 pollici.

L’impianto frenante prevede davanti un doppio disco da 298 mm, mentre dietro un disco da 245 mm. Il peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) è di 200 kg.

NUOVA LIVREA

Yamaha XSR900 GP 2026 per omaggiare “King" Kenny Roberts è disponibile con una nuova livrea Legend Yellow che affianca l’attuale Legend Red.

PREZZO

La disponibilità della moto con la nuova livrea è per maggio 2026. Il prezzo dell’attuale modello parte da 13.500 euro.