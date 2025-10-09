Yamaha Tracert 7 2026, c'è una grande novità: arriva il cambio automatico

Yamaha Tracert 7 era stata rinnovata profondamente con il Model Year 2025. Adesso, per il 2026 la sport tourer evolve ulteriormente con l’introduzione di un’importante novità. Aggiornamento che riguarda anche la Tracert GT.

ARRIVA IL CAMBIO AUTOMATICO

Infatti, la nuova Yamaha Tracert 7 2026 oltre che con il cambio manuale si potrà avere anche con la trasmissione manuale automatizzata Yamaha (Y-AMT) che ha fatto il suo debutto già su altri modelli di moto del costruttore giapponese. Come funziona? Yamaha ricorda che la tecnologia che ha sviluppato consente di gestire il cambio manualmente tramite un interruttore a bilanciere azionato da indice/pollice, o passare alla trasmissione automatica per rendere i viaggi ancora più comodi e semplici. Questa particolare trasmissione oggi la troviamo già anche su Tracert 9, Tracert 9 GT e Tracert 9 GT+.

Il sistema Y-AMT lavora in simbiosi con l’acceleratore elettronico Yamaha Ride Control (YRC) per offrire una guida dinamica ma allo stesso tempo più pratica. Yamaha Tracert 7 2026, anche nella versione GT, adotta il ben noto motore CP2 da 690 cc EURO 5+ in grado di erogare 54 kW (73 CV) a 8.750 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min. Tracert 7 con cambio manuale pesa in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni) 203 kg che salgono a 206 kg se si sceglie il cambio automatico. Per quanto riguarda Tracert 7 GT il peso è di 212 kg con cambio manuale e di 214 kg con quello automatico.

PREZZI

Yamaha Tracert 7 sarà disponibile nei colori Redline e Midnight Black, mentre la Tracert 7 GT nei colori Icon Performance e Tech Black. Nelle concessionarie da gennaio 2026. I prezzi? Yamaha Tracert 7 9.999 euro, mentre Yamaha Tracert GT 11.499 euro, entrambe con cambio manuale. Il listino delle versioni con cambio automatico non è ancora stato comunicato ma possiamo aspettarci circa 1.300 euro in più.