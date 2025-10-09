Nuova Mazda6e, sforbiciata al prezzo per rientrare negli incentivi auto: da 29.850 euro con Ecobonus

Manca poco all’arrivo dei nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la guida). Sebbene ci siano diversi specifici requisiti da rispettare, il nuovo Ecobonus è molto generoso dato che offre fino a 11.000 euro. Le case automobilistiche si stanno riorganizzando per sfruttare i nuovi incentivi auto per spingere le vendite delle loro BEV. Anche Mazda si è mossa riducendo il prezzo di listino della nuova Mazda6e Takumi Standard Range di 1.200 euro per rendere questo modello compatibile con l’Ecobonus. Adesso, la berlina elettrica parte da 42.650 euro. Ricordiamo che tra i requisiti degli incentivi c’è un limite di prezzo da rispettare per l’acquisto della nuova auto elettrica che è di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro.

NUOVA MAZDA6E CON INCENTIVI AUTO 2025

Dunque, grazie alla compatibilità con l’Ecobonus, la nuova berlina elettrica si potrà avere con uno sconto di 9.000 euro o 11.000 euro a seconda dell’ISEE. Ma c’è di più perché la casa automobilistica giapponese ha confezionato anche un’offerta specifica per questo modello. Nuova Mazda6e Takumi Standard Range si potrà avere a partire da 29.850 euro, con incentivi e Mazda Advantage associato ad un tasso del 3,99%. Ecco i dettagli dell’offerta con finanziamento.

Prezzo di listino 42.650 euro. Prezzo promo 29.850 euro, anticipo 2.400 euro; importo totale del credito 27.450 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 298,75 euro, ed un VFG pari alla maxi rata finale di 20.045,50 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.041,62 euro. TAN 3,99% (tasso fisso) – TAEG 5,01% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 2.951,50 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,5 euro cad. a mezzoSDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 69,62 euro.

MAZDA6E: SPECIFICHE TECNICHE

Ricordiamo brevemente le specifiche della Mazda6e Takumi Standard Range oggetto dell’offerta. La vettura può contare su di un motore da 190 kW (258 CV) di potenza massima e 320 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 68,8 kWh che permette alla Mazda6e di poter percorrere 479 km (WLTP). La batteria può essere ricaricata in corrente continua fino ad una potenza massima di 165 kW (dal 10% all’80% della capacità in circa 22 minuti).