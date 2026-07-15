Genesis sfida i SUV premium con Electrified GV70: lusso, tecnologia e 490 CV

Il mercato italiano si è arricchito da poco di un brand che proverà a scalzare dall’olimpo dei più grandi i soliti marchi premium. Un’impresa certamente non facile, ma Genesis ha le capacità per mettersi in mostra e la strada che sta tracciando è molto interessante. L’ultima proposta del marchio sudcoreano è la Electrified GV70, il primo D-SUV 100% alla spina che cerca di mettere insieme una coinvolgente dinamica di guida con dotazioni di altissimo livello. Con una lunghezza di 4.715 mm e un passo di 2.875 mm la sua presenza su strada è imponente, ma i tecnici di Genesis affermano che al volante questo veicolo sa muoversi con estrema disinvoltura.

Design e abitacolo

Esteticamente, la Electrified GV70 esprime il linguaggio stilistico “Athletic Elegance”, fondendo il temperamento atletico e le superfici tese in un insieme armonico. All’interno, l’abitacolo segue la filosofia coreana Son-nim, che mette il benessere dell’ospite davanti a ogni altra priorità. L’ambiente è curato, con rivestimenti in pelle e inserti in lana intrecciata.

L’interfaccia digitale è affidata al Connected Car Integrated Cockpit (ccIC), che vanta un unico imponente display OLED da 27 pollici per strumentazione e infotainment. L’accesso è semplificato da sistemi evoluti come la Digital Key e l’autenticazione tramite impronta digitale.

Motorizzazione e autonomia

La gamma prevede un unico, potente schema tecnico: trazione integrale e batteria da 84 kWh di serie. Il sistema sviluppa una potenza massima di 490 CV, garantendo un’autonomia fino a 479 km nel ciclo WLTP. Per gli amanti della guida sportiva ed emozionale, sono disponibili le modalità Drift Mode e Boost, quest’ultima attivabile dal volante per sprigionare il massimo delle performance per alcuni secondi. Grazie all’architettura a 800V, la ricarica in corrente continua su colonnine ultra-rapide permette di passare dal 10% all’80% in appena 19 minuti.

Dotazioni di sicurezza e comfort

La dotazione tecnologica include il sistema i-Pedal per la guida con un solo pedale, il monitoraggio dell’angolo cieco in tempo reale, il cruise control adattivo e il parcheggio automatico da remoto. Gli allestimenti superiori aggiungono il climatizzatore trizona e sedili anteriori riscaldati.

Listino prezzi

La Genesis Electrified GV70 è proposta in tre allestimenti:

Pure: l’accesso alla gamma a partire da 69.900 euro , già dotato di cerchi da 19″, portellone elettrico e sistemi di sicurezza completi;

l’accesso alla gamma a partire da , già dotato di cerchi da 19″, portellone elettrico e sistemi di sicurezza completi; Premium: a partire da 73.900 euro , con contenuti aggiuntivi per il comfort invernale;

a partire da , con contenuti aggiuntivi per il comfort invernale; Luxury: il vertice dell’offerta da 78.700 euro, con head-up display e telecamera a 360°.

Tutti i modelli includono il 5-Year Care Plan, che offre cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata e assistenza stradale inclusi nel prezzo.