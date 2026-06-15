Nuova Hyundai i20: in Brasile diventa un crossover urbano

La nuova i20 è più alta e muscolosa rispetto all’attuale modello. La vettura erede della Hyundai Getz ha perso quei connotati da classica utilitaria ed è diventata un’auto a ruote alte universale. Hyundai, con l’adozione di rivestimenti in plastica nera lungo i paraurti e i passaruota, le ha conferito l’aspetto di un crossover compatto adatto a qualsiasi contesto.

Il nuovo linguaggio stilistico “Art of Steel", reso celebre dalla elettrica Ioniq 3, mostra linee e nervature estreme, puntando su una immagine futuristica. L’evoluzione porta al debutto una barra luminosa anteriore a tutta larghezza che fa il paio con un trattamento analogo al posteriore, andando nella direzione di un modello radicalmente diverso. L’assetto è più alto, le protezioni laterali in nero opaco richiamano chiaramente la sorella Kona, rispetto al modello precedente.

Esterni e interni d’impatto

L’obiettivo dei tecnici della Hyundai era quello di creare un’auto rialzata in grado di non passare inosservata. Una hatchback con un DNA da crossover urbano che si adatta a più esigenze. L’abitacolo è moderno con schermi digitali rettangolari da 12,3 pollici per l’infotainment e la strumentazione. La nuova i20 dovrebbe avere un vano posteriore super spazioso, tra i migliori del segmento.

Costruita sulla piattaforma “K3", utilizzata anche dalla Kona, nonché dalle Kia Niro e Seltos, l’auto è stata presentata sul mercato brasiliano e bisogna valutare con quali motori si presenterà nel Vecchio Continente. In Brasile verrà commercializzata con due motori a tre cilindri da 1.0 litri capace di funzionare con etanolo puro, un carburante popolare in Sud America.

Le motorizzazioni in Brasile

Si parte da una visione base, priva di turbocompressore, che sprigiona 79 CV, che scendono a 74 CV con l’alimentazione a benzina. La versione migliore, dotata di turbocompressore, eroga 113 CV, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Il prezzo in Brasile equivale a circa 17.300,00 euro, ma il costo finale dovrebbe aumentare in Europa. L’entry level attuale costa 19.900 euro e non è da escludere che possa arrivare anche una versione sportiva N.