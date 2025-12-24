Hyundai i20 si aggiorna per il 2026: ecco cosa cambia e quanto costa

Arriva in Italia il Model Year 2026 della Hyundai i20 che introduce alcune interessanti novità. Innanzitutto la gamma della compatta coreana è stata semplificata e si articola adesso su due allestimenti. Inoltre, spariscono le precedenti motorizzazioni in favore del nuovo benzina da 90 CV omologato Euro 6E-bis.

NUOVO MOTORE

Dal punto di vista del design non ci sono novità di rilievo. Anche l’abitacolo non presenta particolari cambiamenti e troviamo sempre la strumentazione digitale da 10,25 pollici e il sistema infotainment con display da 10,25 pollici dotato dei supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. La prima importante novità riguarda i motori. Come accennato all’inizio, la nuova Hyundai i20 2026 sarà proposta unicamente con un motore benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, omologato Euro 6E-bis. A seconda della versione scelta, sarà abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti o a una trasmissione automatica a 7 marce.

ALLESTIMENTI: CONNECTLINE E PRIME

Nuova Hyundai i20 2026 è proposta in soli due allestimenti. Quello base, Connectline, propone di serie, tra le altre cose, cerchi in lega da 16 pollici, luci diurne e di posizione a LED, Cluster Supervision da 10.25 pollici, sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink e aggiornamenti tramite rete wireless (OTA), Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante.

Non manca anche un ricco pacchetto di sistemi ADAS parte del sistema Hyundai SmartSense, tra cui il Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti, il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, il Sistema di mantenimento attivo al centro della corsia, il Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, il Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità e l’Avviso presenza passeggeri posteriori.

L’allestimento top di gamma, Prime, aggiunge fari anteriori Full LED, cerchi in lega da 17 pollici, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, retrovisori ripiegabili elettricamente, interni premium, luci d’ambiente, specchietto retrovisore elettrocromico e caricatore wireless per smartphone.

PREZZI

Quanto costa la nuova Hyundai i20 Model Year 2026? Si parte da 21.850 euro.