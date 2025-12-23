5 accessori a meno di 50€ da avere a disposizione nel bauletto della moto

Chi utilizza la moto o lo scooter ogni giorno sa quanto sia importante essere preparati ad affrontare anche le situazioni più comuni. Non si tratta solo di guasti o emergenze, ma di tutte quelle situazioni in cui se non si ha a disposizione lo strumento adatto, anche i più semplici imprevisti possono trasformarsi in fastidi più importanti. Ecco quali sono i principali accessori adatti a essere custoditi nel bauletto per gestire meglio la quotidianità, sia negli spostamenti quotidiani che nei tragitti più lunghi.

Strumenti utili ed economici da tenere sempre con sé

Il primo è un avviatore di emergenza compatto, utile per risolvere problemi legati alla batteria. Il booster Ginarelo, in offerta a meno di 30€, è dotato di una potenza di 2000A e una capacità di 13200 mAh, è in grado di avviare rapidamente la batteria della moto. Le protezioni integrate contro corto circuito, inversione di polarità e sovracorrente lo rendono sicuro da usare anche in condizioni difficili, con il vantaggio di un formato compatto facilmente trasportabile.

Particolarmente utile da tenere nel bauletto è anche il kit di attrezzi sottosella Mecha Tool, pensato per le piccole riparazioni. È in offerta a meno di 25€ e include pinze, cacciaviti, bussole e inserti all’interno di un contenitore rigido da 18,5 cm, perfetto per affrontare senza imprevisti eventuali necessità di manutenzione durante un’uscita.

Per chi guida anche nei mesi più freddi, il coprigambe Tucano Urbano rappresenta una soluzione efficace contro vento e pioggia. Non richiede fissaggi permanenti ed è adatto a ogni tipo di scooter. Grazie alla struttura a tre strati con pile interno, offre protezione termica negli spostamenti in città durante le giornate invernali più fredde. È in vendita su Amazon a meno di 50€.

Anche il compressore elettrico portatile può rivelarsi utile per controllare la pressione delle gomme e ripristinarle in caso di necessità. Lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, in offerta con il 26% di sconto, è uno dei migliori e più apprezzati compressori portatili in circolazione. È un modello portatile da 150 psi con ricarica USB-C che consente di gonfiare pneumatici e altri componenti in pochi minuti, con sei modalità preimpostate e adattatori inclusi.

Infine, un passamontagna termico antivento è l’accessorio ideale per chi guida la moto o lo scooter quando fa freddo. Su Amazon è in offerta a meno di 15€ il passamontagna sottocasco ROCKBROS, un modello con pile interno e tessuto traspirante che protegge bene sia il collo che il viso permettendo di guidare con maggiore comfort e tranquillità.