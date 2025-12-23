Al CES 2026 Hyundai svela la strategia “AI Robotics Strategy” per la collaborazione uomo-robot

L’intelligenza artificiale è ormai una realtà per alcuni aspetti consolidata con diverse case automobilistiche che stanno presentando progetti per il suo utilizzo. Il prossimo CES 2026 di Las Vegas (in programma dal 6 al 9 gennaio) è l’appuntamento ideale per scoprire le innovazioni più interessanti in ambito tecnologico. Per il settore auto LG ha già annunciato le sue soluzioni per la mobilità tra AI affettiva e parabrezza interattivi, mentre Bosch presenterà i nuovi cockpit digitali. Ora Hyundai Motor Group ha annunciato che a Las Vegas presenterà la sua nuova strategia dedicata alla robotica basata sull’intelligenza artificiale. Il tema scelto per questa partecipazione, Partnering Human Progress, riflette l’obiettivo di illustrare una visione in cui la collaborazione tra persone e robot diventa parte integrante dei processi produttivi e delle attività quotidiane.

Il futuro della robotica

Tra gli elementi più attesi della presenza di Hyundai a Las Vegas c’è il debutto pubblico della nuova generazione del robot Atlas di Boston Dynamics. È la prima volta che questo umanoide viene mostrato fuori dai laboratori e la sua apparizione rappresenta un segnale concreto del percorso verso una futura commercializzazione della robotica avanzata. Con questo progetto Hyundai vuole evidenziare come i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale stiano aprendo la strada a robot più versatili, sicuri e capaci di adattarsi a diversi contesti operativi.

Durante il CES Hyundai illustrerà anche il proprio approccio alla fabbrica del futuro attraverso il modello Software Defined Factory. Si tratta di una visione che unisce dati, software e automazione per ottenere una produzione più flessibile e reattiva. L’obiettivo è massimizzare la capacità di adattamento degli impianti produttivi e introdurre una gestione unificata dei processi che portano dal progetto al prodotto finale. Questo approccio coinvolge la progettazione dei componenti robotici, la logistica, lo sviluppo software e i percorsi di formazione legati alla robotica AI.

Nei giorni del CES Hyundai metterà a disposizione dei visitatori un allestimento immersivo al Las Vegas Convention Center, pensato per mostrare in modo concreto le applicazioni reali della robotica AI. I percorsi interattivi permetteranno di osservare come queste tecnologie possano incidere sulla vita lavorativa e su quella quotidiana, con dimostrazioni dedicate ai robot Atlas, Spot e piattaforma robotica autonoma MobED. Sarà possibile esplorare anche una ricostruzione dell’ambiente di ricerca utilizzato dagli ingegneri del Gruppo Hyundai, così da comprendere più da vicino il modo in cui queste soluzioni vengono sviluppate.