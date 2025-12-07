MobED: ecco la piattaforma robotica autonoma di Hyundai all'iREX 2025

Hyundai Motor Group ha presentato MobED, la sua prima piattaforma robotica di mobilità prodotta in serie e sviluppata dal Robotics LAB di Hyundai Motor Group.

La sua prima apparizione è stata al CES 2022 come concept ed è stato accuratamente perfezionato fino a diventare una piattaforma robotica di mobilità completamente autonoma, basata sull’intelligenza artificiale e pronta per la produzione. Oggi questo straordinario progresso tecnologico domina la scena dello stand di Hyundai Motor Group all’International Robot Exhibition 2025, in programma dal 3 al 6 dicembre.

MobED introduce un approccio più che rivoluzionario alla funzionalità della robotica, definito da tre pilastri: mobilità adattiva (hardware), autonomia intuitiva (software) e viaggio infinito (applicazioni).

MobED introduce un nuovo standard nella robotica mobile grazie al suo meccanismo eccentrico avanzato, che garantisce controllo preciso della postura, stabilità e capacità di adattarsi a qualsiasi terreno. Questa tecnologia consente movimenti fluidi e sicuri, riflettendo l’ingegneria di livello automobilistico di Hyundai Motor Group. Il sistema regola automaticamente altezza e assetto, naviga senza difficoltà su superfici irregolari e unisce robustezza e precisione per applicazioni reali.

Pensato per semplificare l’uso della robotica autonoma, MobED offre un’interfaccia touchscreen intuitiva, navigazione basata su sensori AI ed algoritmi predittivi che assicurano operazioni affidabili anche in spazi complessi. E’ una tecnologia progettata per rendere l’autonomia davvero alla portata di ogni utente.

Si tratta di una piattaforma versatile e personalizzabile, compatibile con accessori e moduli diversi grazie alle sue guide universali e API. Funziona in ambienti interni ed esterni, riducendo la necessità di robot dedicati ed offrendo una soluzione duratura ed adattabile per settori come logistica, consegne, ricerca e produzione audiovisiva.

Sono due le versioni disponibili:

MobED Pro: dotato di autonomia avanzata, sensori aggiuntivi, LiDAR e modalità “follow-me", ideale per le applicazioni professionali e all’aperto;

dotato di autonomia avanzata, sensori aggiuntivi, LiDAR e modalità “follow-me", ideale per le applicazioni professionali e all’aperto; MobED Basic: una base per ricerca e sviluppo, pensata per chi desidera personalizzare funzioni e applicazioni senza moduli autonomi preinstallati.

Il design “Redefined Edge" combina linee nette e superfici fluide, integrando in modo armonioso sensori e moduli Drive and Lift. Questi ultimi rappresentano il cuore ingegneristico del robot: integrano guida, sterzo, controllo della postura e movimento multidirezionale, adattandosi a ostacoli, pendenze e superfici irregolari. L’AI assicura percezione dell’ambiente, evitamento ostacoli, tracciamento e navigazione ottimizzata.

Hyundai Motor Group presenta MobED all’iREX 2025 con dimostrazioni dal vivo su diversi terreni e applicazioni come consegna, carico/scarico, golf, Urban Hopper e trasmissione. Verranno mostrati sia MobED Pro sia MobED Basic.

La produzione di serie è prevista per la prima metà del 2026, con ulteriori informazioni disponibili sul sito ufficiale del Robotics Lab di Hyundai Motor Group.