BMW iX3, nel 2026 arriva in Cina la nuova generazione a passo lungo

La strategia di BMW per il mercato cinese passa non solo dal probabile sviluppo di modelli elettrici con range extender. La casa automobilistica tedesca ha infatti annunciato il lancio della prossima generazione della iX3 esclusivamente per il mercato cinese. L’arrivo è previsto nella seconda metà del 2026 e il progetto rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto al passato. Non si tratta, infatti, di una semplice variante di un modello esistente ma di un veicolo sviluppato appositamente, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente e competitivo nel settore dei veicoli elettrici. La produzione avverrà a Shenyang e coinvolgerà direttamente partner tecnologici locali, sia per il software sia per i sistemi di guida autonoma.

La dimensione tecnologica

Tra gli elementi distintivi della prossima BMW iX3 per la Cina c’è la forte localizzazione del comparto tecnologico. Il sistema operativo a bordo sarà una versione personalizzata del BMW Operating System (BMW OS), progettata per supportare le principali applicazioni cinesi. Anche l’assistente vocale evoluto sarà potenziato grazie all’integrazione di modelli linguistici sviluppati da Alibaba e DeepSeek, in grado di offrire un’interazione più naturale e contestualizzata. Sul fronte della guida assistita, BMW ha scelto di collaborare con l’azienda cinese Momenta per sviluppare un sistema capace di gestire sia le situazioni in città sia quelle autostradali, puntando su un livello avanzato di automazione.

Dal punto di vista tecnico, la nuova iX3 adotterà la sesta generazione del sistema eDrive, che introdurrà una nuova architettura a 800 V, batterie cilindriche di grande formato e una nuova configurazione dei motori elettrici. L’autonomia dichiarata supera i 900 km secondo il ciclo cinese CLTC. In un test su strada effettuato in Europa, un prototipo è riuscito a coprire oltre 1.000 km tra Debrecen e Monaco con una singola carica.

Un passo più lungo

Trattandosi di un progetto specifico per il mercato cinese, BMW ha deciso (così come già fatto, per esempio) con la nuova X3 e la X5 ma anche altri marchi come Mercedes-Benz e Tesla), di aumentare il passo dell’iX3 di oltre dieci centimetri, migliorando così lo spazio per le gambe nella parte posteriore. Il progetto degli interni è stato curato dal team di Shanghai, che ha lavorato sull’imbottitura e sulla profondità dei sedili per garantire un comfort maggiore durante i viaggi più lunghi. Anche l’esperienza digitale a bordo è stata completamente ripensata, con un display panoramico che si estende tra i montanti anteriori e un head-up display tridimensionale.

Il parabrezza, invece, è stato trattato con un rivestimento nanotecnologico pensato per rendere ben visibili le informazioni proiettate dai display anche quando il conducente indossa occhiali da sole polarizzati. Una soluzione utile per evitare effetti di oscuramento o distorsione visiva che spesso si verificano con questo tipo di lenti. Il volante, infine, unisce pulsanti fisici e comandi capacitivi, seguendo un approccio ibrido tra tradizione e innovazione.