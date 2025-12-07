Totem GT Electric Amelie: eleganza e cura artigianale per questa esclusiva GT elettrica

Totem Automobili ha presentato l’ultimo gioiello della sua gamma artigianale. Si tratta di “Amelie“, l’esemplare numero 16 della GT Electric, una sportiva elettrica realizzata ispirandosi alla storica Alfa Romeo Giulia GT del passato. Come ogni esemplare realizzato dalla Casa Veneta, anche questo è stato plasmato attraverso un meticoloso processo di personalizzazione sviluppato in stretta collaborazione con il cliente.

CURA ARTIGIANALE PER UN’AUTO ESCLUSIVA

La nuova Totem GT Electric “Amelie" si riconosce per la scelta della tonalità metallizzata “Lagoon Teal“, un colore creato appositamente per omaggiare la città di Venezia. Inoltre, il look è stato ulteriormente arricchito da finiture in bronzo satinato che troviamo riproposte anche all’interno dell’abitacolo. Per questo esclusivo esemplare è stato scelto anche un pacchetto esteso di fibra di carbonio opaca che, per la prima volta, combina la caratteristica trama di Totem con un motivo a spina di pesce, una soluzione mai vista prima sulla GT Electric.

Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, per i rivestimenti è stata scelta la pelle Nappa nella tonalità “Truffle Brown". Rivestimenti che sono stati poi ulteriormente impreziositi da un motivo pied-de-poule creato esclusivamente per questo veicolo, a rimarcare ulteriormente la volontà di proporre un ambiente raffinato e personalizzato. La vettura, come detto, è stata realizzata seguendo le preferenze del cliente. Per questo, gli artigiani di Totem Automobili hanno integrato all’interno dell’abitacolo un umidificatore per sigari su misura, realizzato con gli stessi materiali scelti per la configurazione del veicolo.

SOSPENSIONI A CONTROLLO ELETTRONICO

Sulla nuova ed esclusiva Totem GT Electric “Amelie" troviamo alcune scelte tecniche raffinate, tra cui un sistema di sospensioni a controllo elettronico sviluppato con ORAM di Como, che consente la regolazione indipendente degli assi anteriore e posteriore. Si tratta di una soluzione tecnica non comune nelle auto da strada e che mette ancora una volta in evidenza la volontà della Casa Veneta di voler proporre sulle sue vetture un’esperienza di guida di altissimo livello.

Per il resto, è una Totem GT Electric che già conosciamo. Dunque, il motore elettrico dispone di 590 CV di potenza con 900 Nm di coppia. La trazione è posteriore e per passare da 0 a 100 km/h servono 2,9 secondi. Velocità massima di 210 km/h. L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 81 kWh che può essere ricaricata fino a 90 kW di picco in corrente continua. Secondo l’azienda, la Totem GT Electric è in grado di percorrere tra 470 e 500 km con un pieno di energia a velocità standard.

UNA RIFLESSIONE SULL’ELETTRICO

Totem Automobile offre anche modelli endotermici ma sull’elettrico ha voluto fare questa riflessione presentando il suo ultimo progetto.