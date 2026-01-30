Debuttano sulla iX3 M Sport e M Sport Pro le app BMW M e la community digitale dedicata

Dopo l’annuncio delle app di bordo M Cockpit, M Drag Meter e M Channel, BMW M passa dalle parole ai fatti. L’ecosistema digitale con i servizi dedicati alla community diventa ufficialmente operativo con l’integrazione della BMW M Community all’interno della My BMW App. Si tratta dello spazio riservato alla cosiddetta “GEN M” per accedere a contenuti esclusivi, eventi e strumenti pensati per vivere il marchio ad alte prestazioni anche fuori dall’auto. L’intero pacchetto di esperienze digitali debutta sulla nuova BMW iX3 (con pacchetto M Sport e M Sport Pro) e sarà progressivamente esteso agli altri modelli equipaggiati con il BMW Operating System X.

Tra telemetria, intrattenimento e community

L’esperienza digitale proposta da BMW M si sviluppa attorno a tre applicazioni già presentate e ora integrate all’interno del pacchetto BMW Digital Premium. M Cockpit rappresenta l’ambiente più tecnico e permette di consultare in tempo reale i parametri che descrivono la dinamica, il telaio, il powertrain e la posizione del veicolo. Tutto è personalizzabile. Il guidatore può creare fino a cinque dashboard e modellarle in base alle proprie preferenze, ottenendo un livello di controllo che richiama la telemetria da pista.

C’è poi M Drag Meter, uno strumento che utilizza le misurazioni GPS per analizzare velocità, distanze e reattività nella partenza da fermo. L’app fornisce una panoramica immediata dei dati di accelerazione e decelerazione, permettendo di visualizzare fino a quattro parametri simultaneamente. La grafica intuitiva richiama le impostazioni dei videogiochi (gamification) e consente di monitorare e confrontare i propri risultati con grande rapidità.

La terza app è M Channel, un canale video pensato per accompagnare le pause e le sessioni di ricarica. I contenuti includono tutorial, approfondimenti sul mondo M e materiali dedicati al motorsport. Le immagini arrivano in alta definizione con un audio più immersivo. È un servizio che allarga l’esperienza del marchio oltre la guida e consolida la presenza delle funzioni digitali all’interno dell’abitacolo.

L’arrivo delle tre app sulla iX3 con pacchetto M Sport e M Sport Pro (e poi su tutte le altre con il BMW Operating System X) mostra cosa può diventare l’evoluzione tecnologica delle auto. La divisione M utilizza il suo modello elettrico per mostrare come il software sia sempre più centrale nell’esperienza di guida (e non solo) e quanto possa incidere nel migliorare la percezione a bordo di un veicolo.