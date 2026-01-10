Nuova BMW iX3 vs Audi Q6 e-tron, confronto tra SUV elettrici premium: versioni e prezzi

La nuova generazione della BMW iX3 ha fatto il suo debutto a settembre al Salone di Monaco. Il SUV è stato completamente rivisto e poggia sulla nuova piattaforma Neue Klasse che permette di introdurre tante novità tecniche. Modello che ha introdotto anche un nuovo linguaggio di design che vedremo sui nuovi modelli della casa automobilistica tedesca. La nuova BMW iX3 entra in un segmento, quello dei SUV elettrici premium, dove dovrà vedersela con diversi modelli come Audi Q6 e-tron già sul mercato da un po’ di tempo. Entrambi, offrono soluzioni tecniche di alto profilo, una qualità costruttiva elevata e ovviamente sono accessibili solo a chi può permettersi di investire cifre importanti. Vediamo quindi di mettere a confronto questi due SUV elettrici per scoprire le loro principali caratteristiche tecniche.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova BMW iX3 misura 4.782 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 520 litri che possono salire a 1.750 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il SUV porta al debutto un nuovo linguaggio di design. Basta doppio rene di grandi dimensioni perché BMW ha adottato una soluzione differente che richiama il suo passato. Infatti, la disposizione verticale della calandra BMW richiama la Neue Klasse degli anni ’60. Nuovi sono anche i fari dalle forme allungate.

Audi Q6 e-tron (qui la nostra prova) misura 4.771 mm lunghezza x 1.993 mm larghezza x 1.648 mm altezza, con un passo di 2.899 mm. Per i bagagli, a disposizione ci sono 526 litri che possono salire a 1.529 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il SUV elettrico della casa dei 4 anelli si riconosce per le sue forme massicce e per un frontale dove sono presenti fari dal disegno sottile e la calandra esagonale. Al posteriore, invece, si potranno avere gruppi ottici dotati della tecnologia OLED di seconda generazione. Q6 e-tron è anche disponibile nella versione Sportback con forme da SUV Coupé.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova BMW iX3 troviamo un’altra importante novità e cioè il sistema BMW Panoramic iDrive, basato sul BMW Operating System X. Si tratta di una soluzione che combina quattro elementi centrali in un unico sistema di visualizzazione e comando. Il BMW Panoramic Vision proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Sopra il BMW Panoramic Vision c’è il nuovo e opzionale BMW 3D Head-Up Display che mostra le informazioni integrate sulla navigazione e la guida automatizzata direttamente nel campo visivo del guidatore. Centralmente sulla plancia c’è poi un display da 17,9 pollici del sistema infotainment. C’è inoltre un volante multifunzione con pulsanti illuminati, in rilievo e con feedback tattile.

Invece, su Audi Q6 e-tron troviamo il classico ambiente premium della casa dei 4 anelli. La plancia è dominata da quello che è stato chiamato Audi Digital Stage composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dal display da 14,5 pollici del sistema infotainment MMI e dallo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. Non manca nemmeno un assistente vocale con funzione di autoapprendimento che permette di gestire molteplici funzionalità della vettura.

MOTORI E AUTONOMIA

Per il momento, la nuova BMW iX3 è proposta con una sola motorizzazione. Altre saranno disponibili nel corso del 2026. Dunque, oggi a listino c’è la versione BMW iX3 50 xDrive. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico, c’è quindi la trazione integrale. La potenza di sistema arriva a 345 kW/469 CV con una coppia di 645 Nm. Il powertrain è poi alimentato da una nuova batteria con celle cilindriche che dispone di una capacità pari a 108,7 kWh. L’autonomia arriva così a ben 805 km secondo il ciclo WLTP.

Molto più articolata la gamma di Audi Q6 e-tron. Abbiamo innanzitutto Audi Q6 e-tron quattro che offre un powertrain con doppio motore elettrico e la trazione integrale. Complessivamente, a disposizione ci sono 285 kW (387 CV). La più sportiva SQ6 e-tron quattro può contare, invece, su di una potenza di sistema di 380 kW (517 CV). Per tutte una batteria con una capacità di 100 kWh (94,9 kWh utilizzabili). Audi parla di un’autonomia WLTP fino a 625 km che scende a 585 km per SQ6 e-tron. Per chi cerca invece la massima efficienza c’è Audi Q6 e-tron performance dotata di un singolo motore da 326 CV (240 kW). La batteria non cambia ma in questo caso la percorrenza sale a 641 km. Alla base della gamma c’è invece la motorizzazione da 215 kW (292 CV) con batteria da 75,8 kWh utilizzabili per un’autonomia di 530 km.

PREZZI

Quanto costa la nuova BMW iX3? Si parte da 69.900 euro. E Audi Q6 e-tron? Il listino attacca da 67.800 euro ma per la versione SQ6 si superano i 97.000 euro.