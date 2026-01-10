Novità BYD 2026, i nuovi modelli in arrivo

BYD intende diventare protagonista del mercato europeo e per farlo sta investendo molto. Nel corso del 2025 la sua gamma è stata sensibilmente ampliata e presto diventerà operativa la fabbrica in Ungheria, in attesa che entri in funzione anche quella della Turchia. La casa automobilistica cinese non intende fermarsi e anche nel 2026 saranno svelate diverse novità, oltre ad arrivare sul mercato alcuni dei modelli di recente presentazione. Dunque, cosa possiamo aspettarci dal 2026 di BYD? Ecco cosa starebbe arrivando, almeno in base a quanto sappiamo oggi.

BYD ATTO 2 DM-I

Presentata da poco, la versione Plug-in della BYD Atto 2 inizierà ad arrivare nelle mani dei clienti in questa prima parte del 2026. Esteticamente cambia molto poco rispetto al modello 100% elettrico. La vera e più importante novità riguarda il powertrain. BYD Atto 2 DM-i dispone di un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri abbinato ad un’unità elettrica. Due versioni con due livelli di potenza e di autonomia in elettrico. Al vertice c’è il modello Boost che offre una potenza di sistema pari a 212 CV e un’autonomia in elettrico di 90 km grazie alla batteria LFP (Blade Battery) da 18 kWh. C’è poi la versione Active. In questo caso, la BYD Atto 2 DM-i offre una potenza di sistema pari a 166 CV. La batteria da 7,8 kWh consente una percorrenza in elettrico fino a 40 km. Il modello con la batteria di maggiore capacità è in grado di offrire una percorrenza combinata (benzina + elettrico) di 1.000 km. Per il momento, comunque, a listino in Italia è presente solo la versione Boost. Nuova BYD Atto 2 DM-i costa 29.800 euro.

BYD ATTO 3 RESTYLING

Nel 2026 è atteso anche il restyling della BYD Atto 3 che aveva fatto il suo debutto in Cina già nel corso del 2025. Il facelift sarà “leggero". Se non ci saranno ulteriori novità, il frontale sarà rivisto con l’introduzione di un nuovo paraurti che presenta prese d’aria dalle forme differenti. Nuova sarà pure la griglia inferiore mentre mascherina e fari otterranno ritocchi minimi. Al posteriore, invece, troveremo un nuovo spoiler alla fine del tetto che integra una doppia terza luce per lo stop. Piccoli affinamenti anche per l’abitacolo con nuovi colori per i rivestimenti. Arrivano anche un nuovo volante e un tunnel centrale rivisto con due portabicchieri e un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Inoltre, lo schermo della strumentazione digitale è nuovo ed è più grande arrivando a 8,8 pollici. Sempre presente un ampio display centrale per l’infotainment. Da capire se il modello europeo presenterà novità dal puto di vista del powertrain.

BYD DOLPHIN G

Per il momento viene identificata come BYD Dolphin G e si tratterebbe del primo modello pensato espressamente per il mercato europeo e non un semplice adattamento di un modello venduto in Cina. Le forme sarebbero quelle di una hatchback e sotto al cofano troverà posto un powertrain ibrido Plug-in. Si parla di una lunghezza di circa 4,3 metri e della possibilità che possa essere imparentata con l’attuale BYD Atto 2 DM-i dal punto di vista delle meccanica. Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più.

BYD SEALION 5 DM-I

Atra novità in arrivo nel corso del 2026 la nuova BYD Sealion 5 DM-i, un SUV ibrido Plug-in. Già disponibile da un po’ di tempo in Cina, misura 4.738 mm di lunghezza e offre un bagagliaio con una capacità di 520 litri. L’abitacolo offrirà la classica struttura di molti modelli di BYD. Dunque, stile minimalista, strumentazione digitale e display centrale dell’infotainment che può ruotare in verticale. Le specifiche tecniche del modello per il mercato europeo devono essere ancora comunicate ma sotto al cofano dovremo trovare un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 99 kW abbinato ad un motore elettrico da 120 kW. In Cina sono disponibili due opzioni per le batterie, 12,9 kWh e 18,3 kWh, che permettono una percorrenza in elettrico di 75 km e 115 km anche se secondo il ciclo CLTC.

BYD SEAL 06 GT

Il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per vedere la BYD SEAL 06 GT in Europa. Si tratta di un’hot hatch elettrica di cui avevamo già parlato più volte in passato. BYD Seal 06 GT è costruita sulla piattaforma e-Platform 3.0 Evo e misura 4.630 mm lunghezza x 1.880 mm larghezza x 1.490 mm altezza, con un passo di 2.820 mm. In Cina sono disponibili sia versioni con un singolo motore e sia con doppio motore e la trazione integrale. I modelli di fascia alta possono contare anche sull’architettura a 800 V. Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più su di un possibile sbarco in Europa.