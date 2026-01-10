Xpeng P7+ 2026, la nuova ammiraglia elettrica debutta a Bruxelles: presto anche in Italia

La nuova Xpeng P7+ ha fatto il suo debutto europeo al Salone di Bruxelles. La casa automobilistica cinese aveva già anticipato che al Salone avrebbe mostrato il modello 2026 della sua ammiraglia elettrica che presto arriverà sulle strade europee e si potrà acquistare anche in Italia a partire dal mese di aprile. Modello che per il mercato europeo sarà prodotto nello stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, assieme alle Xpeng G6 e G9. Una scelta, questa, che permette alla casa automobilistica di poter evitare i dazi che l’Unione Europea ha messo sulle auto elettriche prodotte in Cina.

DIMENSIONI E INTERNI

Ricapitoliamo, a questo punto, le principali caratteristiche della nuova Xpeng P7+ 2026. Questo modello misura 5.056 mm lunghezza x 1.937 mm larghezza x 1.512 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 573 litri ma si può salire a 1.931 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Molta cura è stata data allo sviluppo dell’aerodinamica ed il risultato è un Cx inferiore a 0,21. A seconda delle versioni, a disposizione ci sono cerchi da 19 o da 21 pollici. I 3 metri di passo garantiscono anche tanto spazio all’interno dell’abitacolo. E parlando proprio degli interni, troviamo un ambiente dallo stile minimalista, con pulsanti fisici davvero ridotti al minimo. Dietro al volante è presente uno schermo da 8,8 pollici per la strumentazione digitale, mentre la plancia è dominata da un display da 15,6 pollici del sistema infotainment, che può contare su di un chip Qualcomm Snapdragon 8295P. Dietro, alla fine del bracciolo centrale, è collocato un ulteriore display da 8 pollici che permetterà a chi si siede dietro di poter accedere ad alcune impostazioni della vettura.

XPENG P7+ 2026: LE VERSIONI

Complessivamente, la nuova Xpeng P7+ 2026 sarà proposta in 3 varianti. Innanzitutto, ci sono due versioni dotate di un singolo motore e della trazione posteriore, entrambe con una potenza da 180 kW. Batteria da 61,7 kWh sulla Standard per 455 km di autonomia WLTP e da 74,9 kWh per la Long Range che offre 530 km di autonomia. Al vertice della gamma c’è poi la Performance con doppio motore (230 kW + 140 kW) che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Batteria da 74,9 kWh e autonomia di 500 km.

RICARICA SUPERFAST

La nuova Xpeng P7 punta ad offrire ricarica ad altissima potenza per rendere i rifornimenti di energia i più brevi possibili. Il tutto è possibile grazie ad un’architettura a 800 V e alle batterie di nuova generazione. Con la batteria di maggiore capacità si può arrivare a ricaricare con potenze di picco attorno ai 450 kW. Tradotto, 12 minuti per passare dal 10 all’80%. Tutte le auto dispongono poi della funzione V2L per poter ricaricare dispositivi elettrici utilizzando l’energia della batteria di trazione. Non manca poi un ricco pacchetto di sistemi ADAS che permettono di disporre di un’assistenza alla guida di Livello 2. Grazie agli aggiornamenti OTA, tali funzionalità vengono poi migliorate nel corso del tempo.

PREZZI

In Italia, la nuova Xpeng P7+ 2026 sarà commercializzata attraverso ATFlow. I listino? Al momento è stato riferito che il prezzo di partenza indicativo per il nostro Paese è di 44.900 euro.