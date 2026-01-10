La nuova Leapmotor B05 si mostra a Bruxelles: novità sugli interni e autonomia di 460 km

Leapmotor B05 è una delle novità 2026 che la casa automobilistica cinese lancerà sul mercato europeo. Si tratta di una nuova hatchback elettrica che in Cina è nota come Lafa 5. Nelle concessionarie italiane dovrebbe arrivare attorno al mese di giugno. Al Salone di Bruxelles 2026, la casa automobilistica ha approfittato per raccontare qualcosa di più di questo modello, mostrando gli interni della versione per il mercato europeo e fornendo qualche dettaglio di più delle sue caratteristiche.

LEAPMOTOR B05: INTERNI

In realtà, a quanto pare non ci sono grandi differenze con il modello venduto in Cina. L’abitacolo presenta infatti uno stile minimalista e dietro al volate multifunzione troviamo il quadro strumenti digitale con schermo da 8,8 pollici. Centralmente sulla plancia è invece collocato il sistema infotainment da 14,6 pollici. La B05 integra inoltre tecnologie avanzate come un assistente basato sull’intelligenza artificiale e sulla nuova piattaforma software Leap OS 4.0 Plus. Sul tunnel centrale sono presenti portabicchieri, vani portaoggetti ed il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Inoltre, troviamo un impianto audio con 12 altoparlanti. I sedili anteriori riscaldati sono in eco-pelle e sulla plancia troviamo le bocchette del climatizzatore di forma ovale. Presente anche un sistema d’illuminazione ambientale. Inoltre, per esaltare la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo è presente un ampio tetto panoramico in vetro.

AUTONOMIA FINO A 460 KM

Leapmotor ha approfittato del Salone di Bruxelles anche per condividere qualche dettaglio tecnico in più della B05 per il mercato europeo. A quanto pare, sarà dotata del Launch Control e potrà accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Dunque, prestazioni interessanti. Si parla di un’autonomia fino a 460 km WLTP grazie alla batteria ProMax da 67,1 kWh che si potrà ricaricare in corrente continua fino ad una potenza massima di 170 kW. Dal punto di vista della sicurezza, la vettura potrà contare su 17 funzioni ADAS. Maggiori informazioni arriveranno in futuro con l’avvicinarsi del momento della commercializzazione. Ancora presto per conoscere i prezzi. Comunque, la nuova Leapmotor B05 si potrà avere nelle colorazioni Yellow, Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.