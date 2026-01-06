Xpeng P7+ 2026 è pronta alla sfida del mercato europeo

Xpeng P7+ 2026 la vedremo al Salone dell’Auto di Bruxelles che prenderà il via tra pochi giorni. Presto, sapremo quando esattamente sarà disponibile in Europa e probabilmente anche i prezzi. Intanto, la nuova berlina elettrica è pronta al debutto sulle nostre strade. Infatti, Xpeng ha completato la produzione di prova presso lo stabilimento di Magna a Graz, in Austria. Come sappiamo, infatti, la casa automobilistica ha scelto questo impianto produttivo per andare a costruire le sue auto per il mercato europeo, un modo anche per aggirare i dazi che la Commissione Europea ha deciso di applicare sulle auto elettriche prodotte in Cina. La fabbrica di Magna a Graz sarà quindi molto importante per i piani di crescita di Xpeng all’interno del mercato europeo.

Dunque, la nuova Xpeng P7+ 2026 è pronta ad arrivare sulle nostre strade e tra pochi giorni ne sapremo molto di più sulla disponibilità di questo modello.

ECCO LA NUOVA XPENG P7+

Di questo modello sappiamo sostanzialmente quasi tutto. Rivediamo, quindi, le sue principali caratteristiche tecniche in attesa del debutto sul mercato. Xpeng P7+ misura 5.056 mm lunghezza x 1.937 mm larghezza x 1.512 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 573 litri ma si può salire a 1.931 litri. Salendo a bordo, troviamo uno stile minimalista per l’abitacolo. Dietro al volante è presente uno schermo da 8,8 pollici per la strumentazione digitale, mentre la plancia è dominata da un display da 15,6 pollici del sistema infotainment, alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8295P.

E il powertrain? Due versioni con singolo motore, entrambe da 180 kW. Batteria da 61,7 kWh sulla Standard per 455 km di autonomia WLTP e da 74,9 kWh per la Long Range che offre 530 km di autonomia. Al vertice della gamma c’è la Performance a Performance con doppio motore (230 kW + 140 kW) che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Batteria da 74,9 kWh e autonomia di 500 km. Batterie tutte LFP e grazie all’architettura a 800 V sarà possibile ricaricare fino ad una potenza di picco di 470 kW.